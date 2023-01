Preso do regime semiaberto, rapaz mata namorada com dois tiros no rosto durante briga, no DF

Wellington Rodrigues Ferreira, de 38 anos, foi preso após matar a namorada, Giovana Camilly Evaristo Carvalho, de 20, com dois tiros no rosto (Reprodução/Redes sociais)

Wellington Rodrigues Ferreira, de 38 anos, foi preso após matar a namorada, Giovana Camilly Evaristo Carvalho, de 20, durante uma briga em Ceilândia, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, a vítima levou dois tiros no rosto. O suspeito, que já tinha 16 passagens pela polícia, cumpria pena no regime semiaberto após ser condenado por um homicídio, em 2011.

Segundo a polícia, Giovana estava na casa em que morava com a mãe, na noite de quarta-feira (19), quando começou a discutir com o namorado. Foi quando Wellington efetuou três disparos, sendo que dois acertaram a vítima no rosto. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Regional de Ceilândia, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu ainda na ambulância.

O suspeito fugiu após o crime, mas foi localizado pela Polícia Militar em Taguatinga. Segundo a corporação, ele estava sob forte efeito de drogas. A arma usada no crime não foi encontrada.

Na delegacia, a defesa de Wellington alegou que, durante a briga, Giovana teria pego a arma e atirado uma vez na direção dele. Assim, para se defender, ele tomou o revólver e disparou.

O casal estava junto há quase um ano, mesmo antes de Wellington obter a progressão de pena pro regime semiaberto. Parentes disseram que eles tinham um relacionamento tranquilo e não souberam dizer o que motivou a briga entre eles.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

