Polícia encontra corpo que pode ser de 7ª vítima de chacina no DF; saiba as linhas de investigação

A Polícia Civil encontrou o corpo de um homem parcialmente esquartejado e enterrado em uma casa em Planaltina, no Distrito Federal. O local teria sido usado como cativeiro para manter Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e Gabriela Belchior Oliveira, de 25, que estão entre as seis pessoas da mesma família mortas em uma chacina. A corporação acredita que os restos mortais achados são da sétima vítima relacionada ao caso. Por enquanto, a investigação atua com duas linhas principais (entenda mais abaixo).

O corpo esquartejado foi localizado na tarde de quarta-feira (18), enquanto policiais faziam buscas no imóvel que teria sido usado como cativeiro, mostrado em fotos divulgadas pela corporação. Lá, cães farejadores apontaram que algo estava errado em um determinado ponto e a vítima foi achada enterrada. Agora, os restos mortais serão periciados para confirmar a identidade.

Enquanto isso, a polícia trabalha com duas linhas de investigação. A primeira delas é que a chacina tenha sido encomendada por Thiago Gabriel Belchior de Oliveira e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, que são, respectivamente, marido e sogro da cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos. Além dela, de Renata e de Gabriela, também foram mortas as crianças Gabriel, de 7 anos, Rafael e Rafaela – gêmeos de 6 anos de idade.

Conforme essa primeira tese apurada, Thiago e Marcos Antônio queriam uma quantia que Elizamar guardava em uma conta bancária, fruto de um empréstimo para investir em um salão de beleza. Além dela, eles também estavam interessados em R$ 400 mil que Renata também tinha no banco, que era proveniente da venda de uma casa em Santa Maria (DF).

Durante as investigações, foram presos Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, Gideon Batista de Menezes, de 55, e Fabrício Silva Canhedo, de 34, apontados como os autores dos assassinatos. Em depoimento, um deles disse à polícia que eles receberam R$ 100 mil de Thiago e Marcos Antônio para matar a cabeleireira, os três filhos, a sogra e a cunhada dela.

Já a segunda linha de investigação apura de Thiago e Marcos Antônio, que seguem desaparecidos, possam também ser vítimas dos criminosos. O delegado Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, destacou que os trabalhos continuam para esclarecer, de fato, o que aconteceu e qual a motivação das mortes.

Como as vítimas foram mortas?

Os crimes ocorreram entre os dias 12 e 15 deste mês. Segundo a polícia, os suspeitos presos contaram em depoimento que o plano era atrair Elizamar ao Paranoá para que fosse morta. Dessa forma, Thiago teria pedido a esposa para buscá-lo no local, onde ela seria capturada pelos criminosos. No entanto, a mulher foi ao local com os três filhos no carro.

Assim, por conta da presença das crianças, a dinâmica do crime mudou, mas a polícia diz que os mandantes e autores não desistiram e seguiram com o plano. Eles levaram a cabeleireira e os filhos até a cidade de Cristalina, em Goiás, onde todos foram sufocados. Em seguida, eles atearam foto ao veículo e os corpos acabaram carbonizados.

Enquanto isso, Renata e Gabriela foram sequestradas e mantidas em um cativeiro, em Planaltina, no Distrito Federal, por cinco dias. Depois, eles as levaram de carro até o município de Unaí, em Minas Gerais, e, assim como as demais vítimas, as asfixiaram e queimaram.

Segundo o delegado Ricardo Viana, os presos disseram que o objetivo de Thiago era pegar o dinheiro das vítimas para dividir com Marcos Antônio e depois fugir com uma amante.

Depois disso, a corporação achou mais um corpo esquartejado, que pode ser o da sétima vítima da chacina.

Veja abaixo o detalhamento dos corpos encontrados:

Carro carbonizado em Unaí (MG): 2 corpos femininos; segundo parentes seriam de Renata e Gabriela;

Carro carbonizado em Cristalina (GO): 4 corpos sem identificação; segundo parentes seriam da cabeleireira e dos três filhos pequenos;

Cativeiro em Planaltina (DF): 1 corpo masculino com sinais de esquartejamento.

