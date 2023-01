Novo escândalo envolvendo hospital onde mulher teve mão amputada após parto vem à tona; entenda

Um novo escândalo envolvendo o hospital onde uma mulher teve mão amputada após o parto, no Rio de Janeiro, veio à tona. Desta vez, uma mulher de 27 anos afirma ter sofrido violência obstétrica e que, devido à falta de oxigênio no cérebro durante o nascimento, seu filho, hoje com 3 anos, ficou com paralisia cerebral.

Camilla Porto contou ao “G1″ que durante todo o pré-natal Luca era um bebê saudável. O que viveu no Hospital da Mulher Intermédica Jacarepaguá, porém, mudou o rumo da história de sua família.

“Eu tinha plano de saúde, a médica [do Hospital da Mulher Intermédica Jacarepaguá] acompanhou toda a minha gravidez. Eu queria muito parto normal, mas não ia me opor a uma cesariana caso fosse necessária. Ela sempre disse que eu não ia aguentar a dor, esse tipo de coisa. Ela não queria nem aceitar a entrada da doula”, disse Camilla.

Após sentir as primeiras contrações, a jovem conta que acionou a médica. “Assim que eu cheguei no hospital, ela botou um soro na minha veia e eu comecei a sentir uma dor absurda. Ela disse que era Buscopan, mas não tinha como ser. A doula falou que deveria ser ocitocina. A dor foi acabando comigo, tirando meu consciente”, relembra a mãe.

Camilla contou à reportagem que, pouco depois, o parto começou - antes do que deveria. “Eu estava com 9 de dilatação, e ela começou a pedir para eu fazer força, mas ainda não estava na hora. Ela disse que o Luca não estava encaixado, mas na verdade ele não tinha espaço para sair. Ela disse que ia fazer uma manobra e me anestesiar caso precisasse fazer uma cesariana se ele não encaixasse. A gente não sabe o quanto de anestesia ela me deu porque eu parei de sentir tudo, não sentia nem a contração mais.”

Camilla continuou: “Ele entrou no meu canal e começou a ficar sufocado ali. Elas não estavam monitorando o Luca, elas amarraram a minha perna e mandaram eu puxar, mas eu não estava sentindo nada. Nisso minha barriga parou de contrair, foi a hora do desespero total porque significa que a criança está em sofrimento fetal. Eles viram ali que ele estava sofrendo”.

A jovem disse que teve sua vagina cortada e que, mesmo com anestesia, sentia a dor. Um ferro para buscar a cabeça do bebê foi introduzido, e a equipe chegou a subir na barriga da gestante para empurrá-la. “Uma terceira médica que teve que vir e conseguiu tirar ele com o ferro”, lembra Camilla.

O bebê nasceu desmaiado e sofreu seis convulsões. Foi colocado em coma induzido e entubado.

Camilla e Luca ficaram internados. Segundo a mãe, as enfermeiras não trocavam o bebê de posição, o que gerou uma escara que teria sido tratada apenas com fita adesiva.

Na época do parto, a unidade se chamava Hospital Amiu Jacarepaguá. Pouco depois, foi comprada e ganhou o novo nome.

Em nota, o Hospital da Mulher Intermédica Jacarepaguá afirmou que “tem todo o interesse em colaborar de forma oficial para a elucidação das denúncias somente agora apresentadas” e que, “na hipótese de comprovadas eventuais responsabilidades, os envolvidos serão punidos na forma da lei.”

Braço amputado

O hospital em questão ganhou as páginas dos jornais recentemente após uma uma jovem de 24 anos ter a mão e o punho esquerdos amputados depois de dar entrada no local para dar à luz.

Grávida de 39 semanas, Gleice Kelly da Silva teve complicações durante o parto e teve um acesso venoso instalado. A mulher diz que sentiu fortes dores e que, em seguida, o membro começou a inchar e a ficar roxo. Dias depois, ela foi informada de que teria de ser amputada para sobreviver.

