Criatividade do crime: pombo usava mochila e transportava droga em cadeia

Pombo com mochila de drogas (Reprodução/Redes Sociais)

Agentes penitenciários do Canadá estranharam a figura de um pombo que circulava pelo presídio de Abbostsford, na Colúmbia Britânica, carregando uma pequena mochila, segundo a NDTV.

O pombo foi avistado pela primeira vez já dentro do presídio e desde então os agentes tentam capturá-lo, o que aconteceu na semana passada, quando a ave pousou no pátio da cadeia.

“O pombo foi visto pela primeira vez dentro das paredes e aparentemente carregava um pequeno pacote, uma espécie de mochila”, disse a autoridade.

Quando checaram a mochila da ave, descobriram que ela carregava anfetaminas para dentro do complexo de presos. Felizmente, dessa vez ela foi interceptada antes que o ‘pacote’ fosse entregue.

De acordo com o presidente da Região do Pacífico do Sindicato Canadense de Agentes Penitenciários, John Randle, o animal carregava 30 gramas da droga, o que embora possa parecer pouco, pode render um bom dinheiro dentro da cadeia.

Randle disse que já viu muitos casos de tráfico de drogas para dentro da prisão nos 13 anos que trabalha no cargo, mas geralmente os pacotes são jogador por cima do muro, ou usam drones e equipamentos de alta tecnologia. . Com pombos, segundo ele, é a primeira vez.

Ele diz que tudo indica que os presos estão “voltando no tempo” e recorrendo a táticas há muito tempo abandonadas para levar drogas para dentro dos muros. “É quase como se os presos e os criminosos estivessem voltando no tempo e usando tecnologia mais antiga”, disse ele.

Uma investigação foi aberta para tentar descobrir se o pássaro foi treinado dentro da prisão ou se há alguém de fora ‘fornecendo’ pombas adestradas para o crime organizado.