Cratera se abre em avenida no Butantã; confira o impacto no trânsito

Uma cratera se abriu na Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, Zona Oeste de São Paulo nesta quinta-feira (19). Ninguém ficou ferido.

O caso foi registrado na altura do número 2431, por volta das 2h50, após problemas com a tubulação de esgoto.

Em nota, a Sabesp informou que trabalha para escorar a vala, analisar tecnicamente a situação e começar as obras de reparo. Não há previsão para que o problema seja solucionado. A causa do rompimento é investigada.

Impactos no trânsito

O trânsito da região foi impactado. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) foi acionada e bloqueou parte da via. No começo da tarde, somente uma faixa da pista estava liberada no sentido Centro. O lado contrário fluia normalmente.

Quanto ao transporte público, a linha 8018/10 Vila Sônia - Metrô Morumbi teve seu itinerário alterado, e os ônibus dessa linha não passam no local.

