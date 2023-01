Caso Rafael: veja como foram os 3 dias do júri que condenou mãe pelo assassinato do próprio filho

O júri de Alexandra Salete Dougokenski, acusada de matar o próprio filho, Rafael Winques, em maio de 2020, em Planalto, no Rio Grande do Sul, a condenou a 30 anos e dois meses de prisão na última quarta-feira (18).

Alexandra deve começar a cumprir a pena em regime fechado, mantida sob prisão preventiva. Ela também foi condenada a mais seis meses de detenção e 30 dias-multa.

Para os jurados, a ré é culpada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual.

A defesa deve recorrer da decisão.

Como foi o júri

O júri começou na segunda-feira (16). No primeiro dia, uma ex-professora de Rafael e dois delegados prestaram depoimentos.

No dia seguinte (17), familiares da vítima e da ré foram ouvidos.

Já no terceiro dia, houve o tão esperado interrogatório de Alexandra, que culpou o ex-companheiro Rodrigo Winques pela morte do filho. “Me disse a todo momento que, se eu contasse alguma coisa, ele ia voltar e matar toda a minha família”, afirmou. Tanto Rodrigo quanto sua defesa negam a versão.

Os jurados assistiram ao debate entre acusação e defesa e depois chegaram à conclusão.

Relembre o caso

Rafael, de 11 anos, desapareceu no dia 15 de maio de 2020. Alexandra dizia que ele teria ido dormir e, na manhã seguinte, não estava mais em casa.

Dez dias depois, a mãe confessou que havia assassinado o próprio filho e indicou a localização do corpo, dentro de uma caixa de papelão em um terreno da casa vizinha.

Alexandra, segundo o Ministério Público, teria feito com que o filho tomasse dois comprimidos de um ansiolítico com efeito calmante sob o pretexto de que ele dormiria melhor. Quando o medicamento fez efeito, Alexandra teria estrangulado o menino com uma corda.

A ré apresentou diferentes versões do crime. Por fim, passou a acusar o pai do menino.

