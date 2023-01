Anestesista colombiano teria ‘exigido’ ficar sozinho com criança; veja tudo o que se sabe até agora sobre o caso

O anestesista colombiano Andres Eduardo Oñate Carrilo, preso em flagrante na última segunda-feira (16) por estupro de vulnerável, teria ”exigido” que o pai de uma paciente menor de idade saísse da sala durante um atendimento.

O homem identificou o médico nas notícias sobre o caso e suspeitou de seu comportamento. Procurou, então, a DCAV (Delegacia da Criança e Adolescente Vítima).

Segundo o pai da criança, Oñate teria “exigido” ficar a sós com a pequena algumas vezes no quarto de um hospital no Rio de Janeiro dizendo ser “necessário para o procedimento”.

“Agora, ele foi ouvido e a gente vai prosseguir nas investigações para concluir se realmente é uma vítima ou não”, explicou o delegado responsável pelo caso, Luiz Henrique Marques, ao “Extra”.

Confissão de dois estupros

O anestesista, de 32 anos, confessou à polícia o estupro de duas pacientes durante cirurgias e também o armazenamento de pornografia infantil. A polícia encontrou em um celular dele mais de 20 mil mídias com esse tipo de crime.

De acordo com relatório da DCAV, foram encontradas provas de que o médico tenha produzido pelo menos 13 vídeos pela internet, envolvendo 10 crianças diferentes, entre março de 2019 e janeiro de 2021.

Enquanto investigadores analisavam imagens de pornografia infantil, perceberam que lá também tinham imagens que mostravam mulheres sedadas, durante cirurgias, sendo estupradas pelo colombiano.

Em uma das cenas, ele esfregou e introduziu o pênis na boca da vítima. “Quando vimos, logo de início, tratamos como casos de estupro, partindo do princípio de que ele mesmo teria produzido. Mas precisávamos avançar na identificação das vítimas e materializar os crimes. Pelos metadados dos vídeos, certificamos a localização do suspeito no ato da gravação, identificando os hospitais e descobrindo os dias”, o delegado Luiz Henrique Marques.

“Aí partimos para a tentativa de descobrir as mulheres ali sedadas. Com as listas de pacientes operados nos dias, fomos buscando características físicas e eliminado possibilidades até chegar às pacientes”, destacou o investigador.

Depois que as vítimas foram identificadas, a polícia as chamou e mostrou as imagens. Elas se reconheceram nos vídeos, mas disseram não ter a noção de que tinham sido estupradas no momento em que estavam sedadas.

O médico, que estava em situação legal no Brasil, dormia quando os policiais chegaram a casa dele, na Barra da Tijuca, e lhe deram voz de prisão na segunda-feira.

