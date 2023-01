Advogado pró-armas é atingido por tiro da própria pistola durante ressonância; saiba o que aconteceu

O advogado Leandro Mathias de Novaes, de 40 anos, foi atingido por um tiro da própria arma na tarde de segunda-feira (16), no Jardim Paulista, na região central de São Paulo. Ele acompanhava a mãe durante um exame de ressonância, quando o campo magnético do equipamento puxou a pistola e ela disparou. O homem, que costuma postar nas redes sociais conteúdos pró-armas, foi atingido no abdômen e internado com quadro considerado grave.

O caso aconteceu dentro do Laboratório Cura, que fica na Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Conforme o boletim de ocorrência, o advogado levou a mãe para fazer a ressonância magnética e estava armado. Antes de entrar no local, ele assinou um termo onde constavam orientações para acessar a área do exame, entre elas a retirada de objetos metálicos.

Mesmo assim, ele entrou no local com a arma na cintura e, quando o equipamento foi ligado, o campo magnético puxou a pistola e ela disparou.

Novas foi socorrido e levado ao Hospital São Luiz com quadro considerado grave. Ele permanece internado na unidade nesta quinta-feira (19), mas não há informações sobre o estado de saúde.

Ainda seguindo o boletim de ocorrência, a arma estava devidamente registrada e o advogado tem autorização para o porte. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso é investigado pelo 15º Distrito Policial do Itaim Bibi como disparo de arma de fogo acidental.

“Oitivas e diligências são realizadas para esclarecimento do caso. A vítima foi socorrida ao Hospital São Luiz, permanecendo internada. A Polícia Civil não foi informada sobre mudança do estado de saúde”, informou a SSP.

Já o Laboratório Cura lamentou o ocorrido com o disparo acidental e confirmou que apenas o advogado ficou ferido.

“Reforçamos que todos os protocolos de prevenção de acidentes foram seguidos pelo time do CURA, como é de praxe em todas as unidades. Tanto a paciente como o acompanhante foram devidamente orientados quanto aos procedimentos para acesso à sala de exame e alertados sobre a retirada de todo e qualquer objeto metálico. Ambos assinaram termo de ciência com relação a essa orientação”, destacou o laboratório.

“Mesmo diante dessas orientações, a arma de fogo não foi mencionada pelo acompanhante, que entrou com o objeto na sala de exame por sua decisão”, concluiu o texto.

Defensor de armas

Novaes costuma fazer postagens nas redes sociais defendendo o uso de armas. Em sua conta no Tik Tok, ele é seguido por mais de 7 pessoas, onde responde dúvidas sobre como se tornar um colecionador de armas, atirador desportivo e caçador (CAC).

Além disso, nas legendas de suas postagens, ele costuma colocar diversas hashtags como “pró-armas”, “legítima defesa”, “direito à vida”, “eu reajo”, “direita conservadora” e “Estatuto do Desarmamento”.

LEIA TAMBÉM: