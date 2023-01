Prefeitura de São Paulo libera consulta e o pagamento do IPTU 2023 pela internet

A Prefeitura de São Paulo disponibilizou a consulta aos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023 pela internet. Basta informar o número do cadastro do imóvel, chamado de SQL (Setor, Quadra e Lote), que está disponível no canto superior direito de notificações de IPTUs anteriores. Também é possível fazer o pagamento do imposto pela web por meio dos bancos autorizados.

De acordo com a administração municipal, quem optar pela quitação do IPTU em uma única parcela terá 3% de desconto no valor do tributo. Essa taxa única terá vencimento em fevereiro. Outra vantagem de quitar o imposto sem parcelar é evitar o eventual esquecimento de pagamento de alguma parcela mensal, o que gera acréscimos moratórios.

Já em caso de parcelamento em até 10 vezes, a prefeitura não fará o envio mensal de boletos para pagamento do imposto, como já ocorreu em anos anteriores. Os contribuintes receberão, em um único formulário, todos os boletos para pagamento das parcelas seguintes.

O envio das notificações físicas do IPTU será feito pela Secretaria Municipal da Fazenda entre esta quinta-feira (19) e o dia 10 de fevereiro. Já a postagem das notificações para os contribuintes isentos ao imposto ocorrerá a partir do dia 23 de fevereiro.

A administração municipal criou uma página exclusiva na internet para tirar as dúvidas dos moradores sobre o IPTU. Clique aqui para acessar.

