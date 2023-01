Incêndio atinge terminal de cargas do Aeroporto do Galeão; veja o que se sabe até agora

Um incêndio de grandes proporções atinge parte do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Aeroporto do Galeão, no Rio do Janeiro, na tarde desta quarta-feira (18). Segundo as primeiras informações, o espaço seria um terminal de cargas.

A brigada local e o quartel do Corpo de Bombeiros da Ilha do Governador foram acionados. Ainda não há informações de feridos.

As chamas estão dentro do prédio e podem ser vistas do pátio. Não há aeronaves próximas do local do incêndio.

Segundo o aeroporto, pousos e decolagens acontecem normalmente.

Redes sociais

Nas redes sociais, internautas compartilharam imagens do fogo no aeroporto. Confira:

Rio: Galpão no aeroporto do Galeão pega fogo e forma nuvem de fumaça. pic.twitter.com/uGvcI5zWPB — Nelson Carvalheira🇧🇷 (@N_Carvalheira) January 18, 2023

incêndio de grandes proporções neste momento no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Bombeiros no local. pic.twitter.com/Z8BeE6QlOu — baixada pede socorro (@BaixadaPede) January 18, 2023

