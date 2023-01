Idoso é preso por matar homem a facadas no litoral de SP; ele alega que se protegeu de estupro

Um idoso de 62 anos foi preso em flagrante em Praia Grande, no litoral de São Paulo, pela morte de Diego Teixeira, de 35. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi esfaqueada enquanto estava na casa do suspeito. Ao ser ouvido na delegacia, o autor do homicídio disse que agiu em legítima defesa, já que o rapaz mais novo teria tentado estuprá-lo.

O crime aconteceu na madrugada do último sábado (14), no bairro Canto do Forte. “Ele [idoso] alegou que a vítima apareceu lá [na casa dele] sem ser convidada, mas afirmou que fez o consumo de vinho na companhia dela. E, em um determinado momento, a vítima que era homossexual, e isso era de conhecimento do autor, se despiu e manifestou interesse em manter relações sexuais”, contou o delegado Marcelo Costa Leme Walther, da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande, em entrevista ao site G1.

Conforme o delegado, o idoso disse que negou o interesse em fazer sexo e decidiu deitar em uma cama para descansar. Foi aí que teria ocorrido a tentativa de estupro e, para se proteger, o homem pegou uma faca e atingiu Diego no pescoço duas vezes.

“O autor falou para nós que a vítima já tinha aparecido na casa dele em outras ocasiões, mas negou qualquer tipo de envolvimento afetivo ou amoroso. Simplesmente, falou que a vítima já tinha ido outras vezes para fazer consumo de drogas. Mas, nessa noite, ele tinha ido sem ser convidado”, explicou Walther.

Depois do crime, o idoso saiu correndo de dentro de casa e pedindo ajuda para os vizinhos. Foi quando populares acabaram tendo ciência de que Diego tinha sido morto e acabaram agredindo o autor fisicamente.

Assim, o idoso fugiu e se escondeu na casa de um irmão. Cerca de três horas depois, acabou localizado e preso pela polícia. Desde então, ele segue à disposição da Justiça.

