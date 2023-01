Chacina no DF: marido e sogro mandaram matar cabeleireira e mais 5, diz polícia; entenda o motivo

A Polícia Civil investiga uma chacina contra uma família do Distrito Federal. De acordo com a corporação, as mortes foram encomendadas por Thiago Gabriel Belchior de Oliveira e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, que são, respectivamente, marido e sogro da cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos. A mulher e mais cinco parentes foram sufocados e tiveram os corpos queimados dentro de carros. Para a investigação, o que motivou os crimes foi uma disputa por dinheiro.

Além de Elizamar, as vítimas são os três filhos dela: Gabriel, de 7 anos, Rafael e Rafaela – gêmeos de 6 anos de idade. Também foram mortas Renata Juliene Belchior, de 52, que é mãe de Thiago e sogra de Elizamar, e Gabriela Belchior Oliveira, de 25, cunhada da cabelereira e irmã de Thiago.

Conforme a investigação, Thiago e Marcos Antônio queriam uma quantia que Elizamar guardava em uma conta bancária, fruto de um empréstimo para investir em um salão de beleza. Além dela, eles também estavam interessados em R$ 400 mil que Renata também tinha no banco, que era proveniente da venda de uma casa em Santa Maria (DF).

Thiago Gabriel Belchior de Oliveira e Marcos Antônio Lopes de Oliveira são suspeitos de encomendar a morte de 6 pessoas da própria família (Reprodução/Redes sociais)

Durante as investigações, foram presos Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, Gideon Batista de Menezes, de 55, e Fabrício Silva Canhedo, de 34, apontados como os autores dos assassinatos. Em depoimento, um deles disse à polícia que eles receberam R$ 100 mil de Thiago e Marcos Antônio para matar a cabeleireira, os três filhos, a sogra e a cunhada dela.

Por enquanto, os suspeitos de serem os mandantes do crime estão desaparecidos. A polícia diz que as apurações sobre o caso continuam e não descartam outras linhas de investigação, mas ressaltou que a principal é mesmo a de que os dois homens tenham encomendado a chacina da própria família.

Ainda segundo a polícia, Horácio contou em depoimento que outras duas pessoas participaram do planejamento das mortes, que seriam uma amante de Marcos e a filha dessa mulher. As duas também são consideradas desaparecidas.

Cabeleireira Elizamar Silva e os três filhos foram sufocados e queimados dentro de carro; demais vítimas foram mortas em outro local (Divulgação/Polícia Civil)

As mortes

Os crimes ocorreram entre os dias 12 e 15 deste mês. Segundo a polícia, os suspeitos presos contaram em depoimento que o plano era atrair Elizamar ao Paranoá para que fosse morta. Dessa forma, Thiago teria pedido a esposa para buscá-lo no local, onde ela seria capturada pelos criminosos. No entanto, a mulher foi ao local com os três filhos no carro.

Assim, por conta da presença das crianças, a dinâmica do crime mudou, mas a polícia diz que os mandantes e autores não desistiram e seguiram com o plano. Eles levaram a cabeleireira e os filhos até a cidade de Cristalina, em Goiás, onde todos foram sufocados. Em seguida, eles atearam foto ao veículo e os corpos acabaram carbonizados.

Enquanto isso, Renata e Gabriela foram sequestradas e mantidas em um cativeiro, em Planaltina, no Distrito Federal, por cinco dias. Depois, eles as levaram de carro até o município de Unaí, em Minas Gerais, e, assim como as demais vítimas, as asfixiaram e queimaram.

Imagem de posto mostrou suspeito comprando gasolina antes de atear fogo a carro de vítimas, no DF (Divulgação/Polícia Civil)

Segundo o delegado Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, responsável pelas investigações, o objetivo de Thiago era pegar o dinheiro das vítimas para dividir com Marcos Antônio e depois fugir com uma amante.

O investigador ressalta que os depoimentos dos suspeitos trazem muitos detalhes sobre os crimes e, inclusive, existem imagens de câmeras de segurança que flagraram Gideon comprando gasolina em um galão em um posto de combustíveis.

Por enquanto, outros parentes das vítimas reconheceram os corpos. No entanto, eles foram levados para uma unidade especializada na análise de ossadas e material genético, em Goiânia, e ainda passam por processo de identificação oficial.

