Sem alvará: comércio onde jovem bebeu soda cáustica e morreu é interditado

Heitor Santos Poncidônio, de 16 anos, morreu dias depois de beber soda cáustica em um comércio no Guarujá, no litoral de SP (Reprodução/Arquivo pessoal/G1)

A prefeitura de Guarujá multou e interditou o comércio onde o adolescente Heitor Santos Poncidônio, de 16 anos, bebeu soda cáustica por irregularidade no alvará de funcionamento.

No dia 1º de dezembro, Heitor foi ao local para comprar desinfetante para avó e acabou bebendo soda cáustica por engano. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela família, o adolescente pediu água para beber e recebeu a garrafa de produto químico.

Na delegacia, o dono do comércio negou que tenha dado soda para o jovem beber. Segundo ele, o adolescente pediu desinfetante e logo em seguida outro pediu soda. O frasco do produto foi colocado no balcão e o garoto, sem qualquer aviso, começou a bebê-lo, apesar dos avisos do atendente.

Heitor morreu dois dias após sentir dores abdominais. Ele havia sido levado para fazer uma endoscopia e já saiu da sala para a emergência. Diversos médicos tentaram reanimar-lo, mas ele morreu no local. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal (IML), o jovem morreu de esclerose esofágica, varizes na região do esôfago que podem sangrar e causar hemorragia séria, levando à morte.

A prima da vítima revelou à polícia um áudio onde o adolescente confirma à família que pediu água e recebeu a garrafa de soda cáustica e ninguém o avisou que se tratava de produto químico. A polícia ainda apura as responsabilidades.

O comércio permanece fechado até que a situação do alvará seja regularizado e a multa que deverá ser paga é de R$ 384,12