Homem é atropelado por três carros diferentes, sofre ferimentos múltiplos e morre em SC; entenda

Um homem morreu após ser atropelado por três carros diferentes na rodovia BR-470 no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Ele sofreu ferimentos múltiplos na noite do último sábado (14) e foi sepultado na segunda-feira (16).

Joni de Souza, de 32 anos, era tatuador. Segundo o “UOL”, testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros Militar que a vítima caminhava pela estrada quando foi atropelada por um veículo.

O rapaz foi arremessado para o outro lado da rodovia, onde acabou atingido por um segundo carro. Como se não bastasse, Joni foi lançado novamente para o outro lado da via e atropelado por um terceiro veículo.

Múltiplas fraturas

O tatuador foi encontrado pelos bombeiros embaixo de um automóvel. Com a ajuda de ferramentas, populares já haviam erguido o carro para ajudar no resgate.

Joni chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos - fraturas múltiplas, traumatismo cranioencefálico grave e hemorragia interna.

