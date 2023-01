Enxame de abelhas impede decolagem de avião

Um enxame de abelhas que surgiu do nada e resolveu pousar na asa de um avião provocou o cancelamento de uma decolagem e atraso em voo que partia do aeroporto Santos Dumont, no Rio, para Congonhas, em São Paulo, nesta terça-feira.

O avião se preparava para embarcar os passageiros quando funcionários do aeroporto notaram uma mancha preta sobre a asa e descobriram tratar-se de abelhas. O voo deveria partir às 10h30, mas por volta das 13h ainda sequer haviam embarcado. Mais tarde foram informados de que o voo tinha sido cancelado.

Segundo a Latam, empresa responsável pelo voo, o embarque foi cancelado como medida de segurança para não colocar em risco a saúde do passageiro. A aeronave foi levada para manutenção e todos os passageiros foram realocados em outros voos.

ABELHAS TOMARAM ASA DE AVIÃO (Reprodução)

RISCO

Abelhas são insetos inofensivos que só atacam para defender a colmeia. Sua picada é dolorosa e, além da dor, pode provocar inchaço local, mas o ataque de um enxame pode ser fatal.

Em pessoas alérgicas uma única picada pode ser extremamente perigosa e trazer graves consequências, como inchaço nos lábios, olhos, dificuldade para respirar e taquicardia. Nesses casos, a pessoa deve ser levada imediatamente para pronto-socorro mais próximo.

Em casos de enxame de abelhas, é necessário chamar apicultores especialistas para a retirada segura.