Carro atravessa parede de prédio e deixa mulher gravemente ferida; assista ao vídeo impressionante

Um carro atravessou a parede de um prédio e atingiu uma mulher em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na tarde da última segunda-feira (16). A vítima ficou gravemente ferida.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento do acidente. Assista aqui:

ATENÇÃO: Carro atravessa parede e cai de garagem de prédio em BC



O caso ocorreu por volta das 15h40. O carro, com placa do Paraguai, atravessou a parede da garagem, caiu, derrubou um tapume e foi parar na rua.

No momento da queda, três mulheres e uma criança estavam no local. Uma das adultas, de 23 anos, foi atingida em cheio. Ela foi levada de helicóptero para um hospital da cidade em estado grave.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a PM (Polícia Militar) e a Defesa Civil municipal foram acionados.

Motorista alegou pane

O condutor do carro tem 69 anos e não estava no local quando os agentes de trânsito chegaram. Policiais o encontraram em uma unidade de saúde, onde foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

À polícia, o motorista alegou que o carro - que é do pai - teve uma pane mecânica. Por conta disso, ele teria perdido o controle e atravessado a parede.

