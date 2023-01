Vídeo: moradores recebem descarga elétrica e desmaiam na piscina do prédio

Quatro pessoas foram retiradas inconscientes de uma piscina em condomínio da cidade de Neiva, na Colômbia, na tarde desta segunda-feira, após receberem uma descarga elétrica.

Um adulto e dois menores, de 8 e 11 anos, estavam nadando quando ocorreu a descarga e eles desmaiaram imediatamente. O salva-vidas viu o acidente e pulou na água para salvá-los, mas também levou um choque e ficou desacordado.

Inicialmente, todos pensaram que um raio havia atingido a piscina e eletrocutado os moradores, mas essa hipótese foi descartada.

Os moradores que presenciaram a cena começaram a se aglomerar e tentar ajudar as quatro pessoas e conseguiram retirá-las da piscina.

A câmera de circuito interno do condomínio flagrou os moradores boiando desmaiados enquanto as pessoas se aproximam. As imagens não mostram como eles conseguiram retirá-los das águas energizadas sem correrem risco de também serem eletrocutados.

Veja o vídeo:

#EsNoticia 📌

Descarga eléctrica en piscina de Neiva, dejó cuatro heridos



El hecho se presentó este domingo, donde una descarga eléctrica dentro de una piscina del conjunto cerrado Caminos de la Primavera, dejó cuatro lesionados. pic.twitter.com/oWBVtpKCSv — La Voz del Pueblo (@lavozdepueblo1) January 9, 2023

Todos foram retirados com vida e levado às pressas para o hospital local e não correm risco de morte, embora tenham corrido sério risco de parada cardíaca pelo choque elétrico.

O Corpo de bombeiros trabalha com duas hipóteses, uma vez que o relâmpago foi descartado, já que não chovia no local no momento do acidente. Uma delas é que a corrente tenha vindo das luzes subaquáticas da piscina, que devido á falta de manutenção teriam entrado em curto. A outra seria algum problema na bomba, que teria eletrificado a água da piscina.

A piscina foi fechada e permanecerá proibida até que os bombeiros tenham feito uma vistoria e detectado a causa do acidente.