Vídeo: Jovens pegam carona na traseira de ônibus e caem na pista

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que três jovens viajam de ônibus pendurados na parte traseiro do veículo, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro.

As imagens foram flagradas por um motorista que trafega na pista ao lado. O ônibus, um BRT articulado, aparece em alta velocidade com os três jovens pendurados sem camisa e de sandália de dedo. Quando passa na primeira lombada, um deles cai na pista e sai rolando e poucos minutos depois o segundo também despenca no asfalto, em alta velocidade,

O flagrante foi feito na noite desde domingo (15). O homem que grava fala sem parar. “Vai cair, vai cair”, esperando pelo inevitável acidente. As imagens mostram também que há um grupo de passageiros viajando no teto no ônibus. A empresa responsável pela administração da linha, Mobi Rio, disse que o motorista notificou que um passageiro viajando no teto do carro bateu a cabeça na estação e se machucou. Ele não sabia dos passageiros pendurados no para-choque do carro.

Não há qualquer informação sobre o estado de saúde dos jovens que despencaram do ônibus em movimento.

A empresa disse que os motoristas são ameaçados quando tentam intervir e que os carros são diariamente vandalizados pelos usuários, que arrebentam as portas e os alçapões para subir no teto do carro.

Risco em ônibus

Na semana passada, um homem cai da escada do ônibus quando ele arrancou e bateu a cabeça no meio fio, sofrendo traumatismo craniano, em Minas Gerais. De acordo com as testemunhas, ele havia acabado de embarcar e se desequilibrou com o movimento do veículo, despencado do carro em velocidade. Além do traumatismo, ele sofreu escoriações por todo o corpo.