Quina pode pagar R$ 1,5 milhão nesta segunda-feira

A Quina, concurso 6052, pode pagar nesta segunda-feira (16) prêmio estimado em R$ 1,5 milhão ao felizardo que acertar as cinco dezenas da sorte.

O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Quem quiser arriscar um ou mais palpites tem até as 19h.

É preciso marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números aleatoriamente através da Surpresinha. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O preço da aposta com cinco números é de R$ 2.

Quina de sábado

No último sábado (14), ninguém acertou a faixa principal da Quina e, por isso, o prêmio acumulou.

Trinta e quatro pessoas, porém, marcaram a quadra (quatro pontos) e vão receber R$ 9.191,40 cada.

Outros 3.269 apostadores fizeram o terno (três acertos) e ganharam R$ 91,04.

Veja aqui os números sorteados no sábado:

01, 07, 49, 59, 61

