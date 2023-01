Morador de São Vicente cai no golpe do iPhone em promoção

Uma oferta de um iPhone 11 pela metade do preço de mercado chamou a atenção de Anderson Ribas, 30 anos, morador de São Vicente, no litoral de São Paulo. Mas mesmo negociando e tomando precauções, ele foi vítima de um golpe na Internet e perdeu R$ 2 mil.

De acordo com ele, a negociação foi feita por um suposto vendedor que já havia entrado em contato com ele pelo Instagram para vender celulares. Eles trocaram mensagens pelo Whatsapp e ficou acertada a compra de um iPhone 11, de 64 gigabytes (GB) por R$ 2 mil, com valor do frete incluso.

A transferência foi feita via PIX e o vendedor garantiu que a mercadoria seria despachada no mesmo dia e que um código de rastreamento seria enviado para ele assim que a mercadoria fosse enviada aos correios.

Mas o despacho não foi realizado e ele nunca recebeu nenhum código de rastreamento. Ele chegou a falar com o vendedor mais uma vez, e ele garantiu que o despacho estava em processamento e logo ele seria notificado.

No início da noite, quando ele tentou falar com o vendedor novamente, ele já estava bloqueado no Whatsapp e também no Instagram da “empresa”

Anderson disse que pegou outro número de celular e mandou mensagem para eles, e eles continuavam operando (dando golpes) normalmente. Com esse outro número, ele questionou se poderia comprar um celular diretamente na sede da empresa, que no Instagram informa que seria em Campinas, mas o vendedor disse que a loja estava passando por reformas e estava operando somente online.

A vítima disse que desconfiou do golpe no início, já que os valores eram abaixo do mercado, mas eles disseram que o aparelho estava em promoção e o fato da empresa informar que fazia entregas em todo Brasil o fez acreditar na seriedade do negócio.

Anderson registrou um boletim de ocorrência e a polícia está investigando os estelionatários.