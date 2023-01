Máquina de lavar roupas entra em curto-circuito e provoca incêndio em casa, em Goiás

Uma máquina de lavar roupas entrou em curto-circuito e provocou um incêndio em uma casa em Goianésia, em Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a dona da residência dormia, quando acordou com um barulho e percebeu que a área de serviço estava em chamas. Apesar do susto, ninguém se feriu.

O caso aconteceu no sábado (14). Conforme os bombeiros, o fogo chegou a atingir a fiação elétrica e o telhado da residência. Vizinhos que perceberam a fumaça correram e usaram uma mangueira do próprio imóvel para apagar as chamas.

Os socorristas foram chamados, mas, quando chegaram, não havia mais fogo. Porém, a máquina de lavar roupas estava completamente destruída, assim como a área de serviço danificada. Por sorte, só foram registrados danos materiais.

O Corpo de Bombeiros disse que, em caso de curto-circuito em qualquer eletrodoméstico, a orientação é que a rede elétrica da casa seja desligada imediatamente. Em seguida, deve se procurar ajuda especializada para evitar o risco de que o equipamento pegue fogo.

Casa teve forro e rede elétrica danificada por incêndio provocado por curto-circuito em máquina de lavar roupas, em Goiás (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

LEIA TAMBÉM: