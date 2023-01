Júri de mãe acusada de matar filho no RS recomeça; relembre o ‘caso Rafael’

O júri de Alexandra Salete Dougokenski, acusada de matar o filho, Rafael Winques, em maio de 2020, recomeçou nesta segunda-feira (16) no Salão do Júri da Comarca de Planalto, no Rio Grande do Sul.

Alexandra responde por quatro crimes: homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual.

A promotora Michele Taís Dumke Kufner diz que a única responsável pela morte de Rafael é Alexandra. “Ela agiu sozinha, ela premeditou o crime, ela executou o crime e ela passou 10 dias enganando toda a comunidade tentando despistar a real localização do corpo e, consequentemente, a prática do crime”, publicou o “G1″.

Já o advogado Jean Severo, ainda segundo o portal de notícias, diz que “Alexandra vai sustentar que quem matou o Rafael, não se sabe de maneira dolosa ou culposa, foi Rodrigo [Winques, pai da criança]”.

O advogado Daniel Tonetto, que representa Rodrigo, por sua vez, afirma que Alexandra “é culpada por esse crime, todas as provas indicam isso e mostram de forma cristalina”.

A juíza Marilene Parizotto Campagna é quem preside o júri.

O julgamento já havia começado em março do ano passado, mas foi encerrado cerca de 11 minutos depois por conta de um desentendimento entre defesa e acusação.

Relembre o caso

Rafael, de 11 anos, desapareceu no dia 15 de maio de 2020. Alexandra dizia que ele teria ido dormir e, na manhã seguinte, não estava mais em casa.

Dez dias depois, a mãe confessou que havia assassinado o próprio filho e indicou a localização do corpo, dentro de uma caixa de papelão em um terreno da casa vizinha.

Alexandra, segundo o Ministério Público, teria feito com que o filho tomasse dois comprimidos de um ansiolítico com efeito calmante sob o pretexto de que ele dormiria melhor. Quando o medicamento fez efeito, Alexandra teria estrangulado o menino com uma corda.

A ré apresentou diferentes versões do crime. Por fim, passou a acusar o pai do menino.

