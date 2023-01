Jornalista é procurado por atentado a bomba em Brasília; saiba quem é ele

O jornalista e blogueiro cearense Wellington Macedo de Souza, 47 anos, é procurado por tentar explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília no final do ano. Ele teve a identidade revelada no último domingo (15), em reportagem do “Fantástico”, da TV Globo.

Souza estava em prisão domiciliar e é considerado foragido após retirar a tornozeleira eletrônica que usava. Ele é o terceiro envolvido na tentativa de atentado na capital federal.

Câmeras de uma loja e do próprio caminhão onde a bomba foi instalada mostram o momento em que o carro de Souza se aproxima do veículo para que Alan Diego dos Santos Rodrigues colocasse o artefato. As imagens foram exibidas ontem. Os dois homens, além de George Washington Oliveira de Sousa, tiveram as denúncias aceitas pela Justiça.

O jornalista teve cargo no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e chegou a pedir dinheiro através das redes sociais para se esconder da polícia.

Mas afinal, quem é Wellington Macedo de Souza?

Natural de Sobral, no interior do Ceará, Souza foi assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ele teve um cargo comissionado na Diretoria de Promoção e Fortalecimento de Direitos da Criança e do Adolescente entre fevereiro a outubro de 2019.

O jornalista também foi candidato a deputado federal pelo PTB nas eleições de 2022. Em uma rede social, ele dizia ser “fundador da Marcha da Família Cristã pela Liberdade”.

O homem teve a prisão decretada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes por incentivar atos antidemocráticos no dia 7 de setembro de 2021. Desde então, cumpria prisão domiciliar e usava tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, frequentava acampamento bolsonarista.

O blogueiro também coleciona processos por vídeos atacando políticos e professores.

