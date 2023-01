Cidade de SP terá mais de 500 blocos de ruas no Carnaval; veja lista com alguns já confirmados

Cidade de SP já tem 507 blocos de rua confirmados no Carnaval 2023 (Rovena Rosa/Agência Brasil)

A Prefeitura de São Paulo informou que, até agora, 507 blocos já foram confirmados no Carnaval de rua da capital paulista. No total, foram 6.063 inscrições e 82 cancelamentos. Nos próximos dias, a lista pode aumentar, já que ainda há alguns casos com análises pendentes (veja abaixo alguns dos nomes já confirmados).

Neste ano, as festas de rua acontecerão nos dias 11 e 12 de fevereiro (pré-Carnaval), entre os dias 18 a 21 (Carnaval) e em 25 e 26 de fevereiro (pós-Carnaval).

O horário de encerramento dos desfiles passa a ser de acordo com o porte dos blocos. Além disso, algumas avenidas foram excluídas do circuito tradicional, são elas: Avenida dos Metalúrgicos; Avenida Tiradentes; Avenida Luiz Carlos Berrine e Largo da Batata.

A lista preliminar com os nomes confirmados foi divulgada no Diário Oficial da União.

Veja alguns dos blocos e as datas abaixo:

Sargento Pimenta - Pinheiros - 11/02

Bangalafumenga - Pinheiros - 11/02

Bicho Maluco Beleza (Alceu Valença) - Vila Mariana - 11/02

Acadêmicos do Baixo Augusta - Sé - 12/02

Bloco da Lexa (Lexa) - Lapa - 12/02

Monobloco - Vila Mariana - 12/02

Agrada Gregos - Vila Mariana - 18/02

Bloco da Pabllo (Pabllo Vittar) - Vila Mariana - 19/02

Bem Sertanejo (Michel Teló) - Vila Mariana - 19/02

Não Serve Mestre - Pinheiros - 20/02

Navio Pirata (BaianaSystem) - Vila Mariana - 25/02

Meu Santo É Pop - Sé - 25/02

Pipoca da Rainha (Daniela Mercury) - Sé - 26/02

Bloco da Preta (Preta Gil) - Vila Mariana - 26/02

Calor da Rua (Francisco El Hombre) - Sé - 26/02

