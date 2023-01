Saiba como se proteger do golpe do IPVA 2023

Por conta da cobrança de uma série de impostos, muitos golpistas aproveitam o começo do ano para praticar fraudes. O golpe do IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) é um dos mas comuns no período e, por isso, é preciso ficar atento.

Um dos métodos utilizados é o envio de boletos falsos para as vítimas afirmando que são para o pagamento do imposto. Esses boletos podem ser enviados por e-mail, correio ou mensagem de texto e podem parecer legítimos, com logotipos e informações que parecem ser de um órgão oficial. Quem fez o alerta é a startup de tecnologia Zapay.

O ataque pode começar também com um telefonema ou mensagem de uma pessoa que se faz passar por funcionário do governo ou do Detran, avisando o destinatário da mensagem de que o pagamento do IPVA 2023 está atrasado e solicitando o pagamento imediato para evitar complicações. Em seguida, é pedido que a vítima forneça informações pessoais ou financeiras ou envie dinheiro por transferência bancária ou cartão de crédito. No entanto, ao pagar o boleto falso, as vítimas estarão enviando o dinheiro diretamente para os golpistas.

É importante ficar atento e desconfiar sempre que receber boleto de um remetente desconhecido e se for contatado por alguém afirmando ser um funcionário do governo ou do departamento de trânsito. “Se você suspeitar de qualquer coisa, não envie dinheiro ou forneça informações pessoais e, em vez disso, entre em contato com o departamento de trânsito ou o governo local para verificar a veracidade da solicitação”, orienta Victor Mahon, CBO e sócio da Zapay.

Proteja seus dados

O especialista orienta a nunca fornecer seu número de cartão de crédito, senha de conta bancária e informações pessoais ou financeiras a alguém que entre em contato com você, a menos que você esteja absolutamente certo de que essa pessoa é legítima.

Algumas mensagens remetem a páginas falsas de sites do governo. Portanto, para ter a garantia de que estará acessando o site oficial, não clique nesses links. Opte sempre por digitar, no próprio navegador da internet, o endereço do site que deseja acessar e assim terá a garantia de que estará acessando o site oficial.

Vale lembrar que os boletos para pagamento do IPVA são sempre emitidos pelo site da Secretaria de Estado da Fazenda ou do Detran. Fica a critério do contribuinte escolher qual a melhor forma para quitar o imposto - à vista ou parcelado. Os débitos podem ser pagos em agências lotéricas e em bancos tradicionais.