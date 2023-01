Dengue, chikungunya e zika: saiba como prevenir as doenças que podem levar à morte

Um levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que o número de casos de dengue no Brasil subiu quase 185% entre janeiro e outubro deste ano na comparação com o mesmo intervalo de tempo do ano passado, alcançando a marca de 1,3 milhão de notificações. Os casos de chikungunya também tiveram um aumento expressivo, de 89,9%, em relação a 2021, somando 168,9 mil notificações. Em relação à zika, houve elevação de 92,6% em 2022. Essas três doenças, que podem levar à morte, são transmitidas pelo Aedes aegypti.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), para prevenir tais mazelas é preciso investir em medidas efetivas para controle do mosquito. Assim, a principal orientação é eliminar água parada em locais que podem se tornar criadouros.

Confira algumas ações que a população deve tomar, pelo menos uma vez por semana:

· Colocar tela e verificar se a caixa d’água está bem tampada;

· Deixar as lixeiras sempre bem tampadas;

· Colocar areia nos pratos usados em vasos de plantas;

· Recolher e acondicionar o lixo do quintal;

· Deixar calhas sempre limpas;

· Cobrir piscinas;

· Limpar e tampar os ralos;

· Deixar as tampas dos vasos sanitários sempre fechadas;

· Limpar a bandeja externa da geladeira;

· Limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação;

· Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado;

· Cobrir cisternas e poços, assim como outros reservatórios de água;

· Evitar acúmulo de água em objetos pequenos, como tampas de garrafa e bordas de baldes e bacias.

Mais ações

Vale lembrar que o poder público conta com o Programa Nacional de Combate à Dengue, que têm oferecido diretrizes para o enfrentamento das epidemias por meio de ações como a pulverização de áreas públicas com inseticidas, vigilância entomológica, ampliação do saneamento básico, entre outros.

Para Natalia Verza Ferreira, cientista, doutora em Genética e Biologia Molecular e diretora da Oxitec do Brasil, empresa de desenvolvimento de soluções biológicas, todas essas medidas e apresentam bons resultados. Entretanto, ela ressalta que é preciso atualizar os protocolos de controle do Aedes aegypti, incorporando soluções que já foram, inclusive, aprovadas para uso no Brasil, como o inseto com genes autolimitantes que auxilia no controle do mosquito Aedes aegypti.