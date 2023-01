Afogamentos matam 5.800 por ano no Brasil e crianças estão entre principais vítimas; veja como evitar a tragédia

Afogamentos são a causa de 5.800 mortes por ano no Brasil, revelou balanço divulgado pela Sobrasa (Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático) em dezembro de 2022. Crianças e jovens do sexo masculino são as principais vítimas.

O levantamento revelou também que, entre 15 e 21 anos, o número de óbitos é 16 vezes maior do que o de mulheres e, de 1 a 9 anos, mais da metade das mortes por afogamento acontece em piscinas.

Em se tratando de crianças de até 4 anos, o zelo dos pais e responsáveis deve ser ainda maior. A pediatra Fabiana de Cássia Bernieri, que atua no Eco Medical Center, explica que até essa idade a cabeça é mais pesada que o corpo e, por isso, os pequenos ainda não têm força suficiente e equilíbrio para se levantar sozinhos em uma situação de risco. “Assim, qualquer queda, mesmo em água rasa, pode gerar um afogamento”, aponta.

Outro fator que merece atenção, segundo a especialista, são crianças que sofrem de epilepsia, o que aumenta de 15% a 19% o risco de afogamento.

Como evitar o afogamento infantil

A pediatra explica quais cuidados devem ser tomados para evitar o risco de afogamento. “O mais importante é nunca deixar as crianças sozinhas dentro ou próximas da água, por menor que seja o tempo, uma vez que poucos segundos podem ser fatais. Além disso, os pais devem sempre deixar claro que nadar sozinho, sem ninguém por perto, é perigoso”, orienta. “Crianças pequenas devem sempre estar de bóias em forma de coletes ou de braços quando estiverem perto da água”, completa.

Uma forma de garantir a segurança no caso de residências com piscinas é instalar cercas e portões, contendo travas de segurança. “Os pais também devem evitar deixar objetos coloridos e brinquedos nas piscinas”, reforça Fabiana.

Para crianças que já possuem melhor capacidade de compreensão, a pediatra ressalta orientações para evitar brincadeiras como empurrões ou pular em outras pessoas que estão dentro da água.

O que fazer em caso de afogamento

Em caso de afogamento, o recomendado é pedir ajuda para outra pessoa que esteja próxima ao local para que ambas possam seguir com o socorro. O ideal é ligar imediatamente para a ambulância dos bombeiros no 193. Caso não seja possível, deve-se acionar o SAMU no 192.

Caso a vítima esteja no mar, é necessário fornecer algum material flutuante, como garrafas de plástico vazias, pranchas de surf ou materiais de isopor ou de espumas. O correto é tentar realizar o socorro sem entrar na água.

Após a vítima ser retirada da água, é importante verificar a respiração durante 10 segundos, observando os movimentos do tórax e escutando o ar sair pelo nariz. Se estiver respirando, é importante deixar a pessoa deitada de lado até que os profissionais cheguem no local.

Se a vítima estiver inconsciente e não estiver respirando, é recomendado iniciar a massagem cardíaca. No caso de crianças, deve-se utilizar apenas uma as mãos. Já em bebês de até 1 ano, deve-se posicionar somente dois dedos no meio do peito, fazendo de 100 a 120 compressões por minuto.