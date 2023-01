Veja os números da Lotofácil deste sábado

A Lotofácil tem prêmio estimado para o sorteio deste sábado de R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil neste sábado, 14 de janeiro, são:

02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25

Interior de SP

Dois apostadores do interior de São Paulo estão entre os ganhadores do prêmio da Lotofácil desta sexta-feira. Quatro apostas dividiram o prêmio, das cidades de Ubatuba e Jundiaí, em São Paulo, Itajaí, em Santa Catarina e a quarta feita pelo canal eletrônico da Caixa. Cada um deles levou para casa R$ 440.441,29.

Além dos quatro felizardos, trezentos e dezoito apostas acertaram 14 números e foram premiadas com R$ 1.659,48 cada uma e 11.719 fizeram treze pontos, levando para casa R$ 25,00 cada.

Dupla Sena sorteia R$ 3 milhões

A Dupla Sena também está com seu prêmio acumulado e deve pagar neste sábado a quem acertar todas as dezenas do primeiro sorteio um prêmio estimado em R$ 3 milhões. O prêmio para quem acertar a segunda faixa é de R$

Veja os números da Dupla Sena:

1º SORTEIO

04, 14, 15, 18, 40, 49

2º SORTEIO

08, 18, 25, 34, 43, 45