Transferência de veículos mesmo com parcelas do IPVA a vencer é autorizada em SP; entenda a regra

Venda de veículos com parcelas do IPVA em aberto é autorizada em São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assinou um decreto que autoriza a transferência de propriedade de veículos mesmo que ainda tenham parcelas em aberto do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A medida foi publicada no Diário Oficial de sexta-feira (13).

Segundo o governador, o decreto atendeu a uma solicitação de concessionárias e revendas para desburocratizar a comercialização de carros usados e simplificar o processo de venda entre particulares.

“Eliminamos uma barreira que impedia a comercialização e transferência de veículos. Esse decreto vai gerar um impacto positivo em termos de arrecadação e vai ser muito importante para a população e para o setor”, afirmou Freitas.

A medida revogou o artigo 8° do Decreto 67.381/2022, que determinava a transferência de propriedade de veículos apenas após a quitação integral do imposto. Assim, a comercialização e a transferência de documentos de veículos com parcelas a vencer do IPVA do ano corrente voltam a ser permitidas.

IPVA 2023

Os proprietários de carros já começaram a pagar o IPVA de 2023, em São Paulo. Na segunda-feira (16) será a vez de quem tem veículos com placas final 4 (veja a tabela com as datas abaixo). Neste ano, há opção de parcelamento em até cinco vezes ou quitação à vista, sendo que neste caso será aplicado um desconto de 3% sobre a taxa.

Calendário de pagamento do IPVA 2023 em SP (Reprodução/Governo de SP)

Em média, o tributo ficou 10,77% mais caro neste ano, segundo a pesquisa anual feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Opções de pagamento

À vista

Cota única em janeiro com desconto de 3%;

Cota única em fevereiro, sem desconto;

Parcelamento, sem desconto, cota mínima de R$ 68,52

Em 3 vezes, de janeiro a março (entre R$ 205,56 e R$ 274,07);

Em 4 vezes, de janeiro a abril (entre R$ 274,08 e R$ 342,5);

Em 5 vezes, de janeiro a maio (acima de R$ 342,60).

Prazos para caminhões:

Pagamento integral em janeiro tem desconto de 3%;

Parcelamento em três, quatro ou cinco vezes, sem desconto, os vencimentos são em 20 de março, 20 de abril, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro.

Como pagar o IPVA?

Para pagar o IPVA, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavam, e pagar a guia no guichê de caixa, nos terminais de autoatendimento, pela internet, via débito agendado ou por meio de outros canais oferecidos pelo banco.

Também é possível fazer o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Sefaz.

Os proprietários que desejam antecipar o licenciamento anual deverão quitar todos os débitos, entre eles o IPVA, a taxa de licenciamento e multas de trânsito.