Modelo brasileiro, de 27 anos, é encontrado morto na Itália

Gabriel Luiz Dias da Silva, de 27 anos, foi encontrado morto em Milão, na Itália, com um saco plástico na cabeça. O corpo do modelo e instrutor de ginástica foi encontrado na última quinta-feira (12).

Segundo a mídia do país, um dos suspeitos do crime é o italiano aposentado Gianclaudio DB, de 71 anos, que era dono da casa onde o brasileiro morava. Além dele, um um parceiro da vítima também está sendo investigado.

Segundo o G1, a polícia italiana foi chamada pelo próprio Gianclaudio, que era banqueiro e assessor financeiro. Ele é investigado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Além de morar na casa do aposentado, o modelo brasileiro também teria frequentado nos últimos dois o apartamento onde o italiano mora. Segundo Gianclaudio, ele estaca com amigos e ocorreu uma festa com sexo e “muitas drogas”.

O modelo brasileiro teria participado de uma festa em Milão (Reprodução/@_diasgabrielluiz)

Mas, segundo o “Corriere della Sera” não existe muita informação sobre a festa, que teria sido a primeira no apartamento do aposentado. Neste momento, a polícia local está procurando as pessoas que participaram dessa festa.

Com a informação de uso de drogas, a polícia também suspeita que a morte de Gabriel Luiz Dias da Silva tenha sido causada por causa do uso excessivo dos entorpecentes ou por um jogo de inspiração erótica.

Mesmo confirmando o uso de drogas em seu apartamento, Gianclaudio não soube detalhar quais eram as drogas em questão. Ele também disse que a festa aconteceu na última terça-feira (10) e que passou o dia seguinte dormindo no sofá e, na quinta-feira (12), encontrou o corpo do brasileiro na cama.

O corpo de Gabriel vai passar por uma autópsia para determinar se ele havia consumido drogas. Gianclaudio também foi submetido a exames para saber quais drogas ele consumiu.

Segundo o “Corriere”, Gabriel foi para a Itália em 2019, quando conheceu Gianclaudio. Inicialmente, os dois não se viam muito porque o italiano morava com um outro homem. No entanto, os dois começaram a se ver cada vez mais.

