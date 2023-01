Empresária paulista conta como conseguiu abrir próprio negócio após demissão: “Conquistar objetivos”

O desemprego é algo que assusta, mas que muitas vezes pode ser um divisor de águas na trajetória profissional. Foi o que aconteceu com Simone de Almeida Barreto, moradora da Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo, que decidiu repensar sua carreira após ser dispensada do emprego formal. Como sempre sonhou em empreender, ela encontrou nas chamadas “vendas por relacionamento” uma opção para iniciar o próprio negócio.

Há seis anos ela é representante da Avon. “Já não queria mais trabalhar para outras pessoas. Estava insatisfeita. Então fiz um plano de negócios, comecei a ler sobre empreendedorismo e busquei tutoriais on-line sobre o assunto, até que abri uma loja e passei a revender cosméticos”, destacou ela.

Para se aperfeiçoar na atividade, Simone passou a realizar cursos, inclusive por meio da plataforma Avon Desenvolve, que possui mais de 600 treinamentos sobre empreendedorismo, marketing e produtos da marca. Além disso, também investiu em ferramentas digitais para alavancar suas vendas, como redes sociais e revistas digitais.

“Comecei distribuindo panfletos pelo bairro e criei perfis no Instagram e no Facebook para impulsionar posts sobre o meu negócio. Crio estratégias e roteiros para publicações. Todo novo consumidor que aparecia eu já anotava o celular dele para incluí-lo em grupos com clientes no Whatsapp. Quanto mais se cria conteúdo inteligente, mais você cresce. Também consigo apresentar produtos, negociar vendas e receber pagamentos virtualmente”, afirmou ela.

E esse caminho trilhado por Simone é cada vez mais seguido por outros empreendedores do país. Conforme a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), esse modelo de negócio acaba sendo uma opção mais acessível para pessoas das classes C, D e E, já que não é necessário ter um espaço físico para manter o contato direito com o cliente. Atualmente, 57,8% dos empresários desse setor são mulheres.

Qualidade de vida

Simone conta que o empreendedorismo aumentou sua qualidade de vida e a ajudou a construir uma relação mais saudável com o trabalho, equilibrando atividades profissionais, pessoais e de lazer com mais facilidade e flexibilidade.

“Hoje trabalho perto da minha casa, durante meio período. Sou muito mais feliz, independente e busco aproveitar mais a vida. Posso administrar meus próprios horários, programar folgas e férias. Também consegui conquistar objetivos, como a compra de um sítio em Minas Gerais e a construção da minha casa graças à renda que obtive como empreendedora. Sinto que sou a melhor versão de mim mesma atualmente”, concluiu a empresária.