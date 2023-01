É seu dia de sorte? Mega-Sena paga R$ 33 milhões; confira o sorteio

Quem estiver no seu dia de sorte pode engordar sua conta bancária com o prêmio milionário que a Mega-Sena vai pagar neste sábado ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2555. A aposta da sorte vale R$ 33, 7 milhões.

Confira os números da Mega-Sena para este sábado, 14 de janeiro:

03, 20, 45, 52, 53, 58

LEIA TAMBÉM:

Como foi na quinta?

No sorteio de quinta-feira nenhuma aposta foi premiada com o prêmio principal da loteria, que acabou acumulando.

Na segunda faixa de premiação, setenta e oito pessoas acertaram a quina e ganharam R$ 32.743,81 cada uma e 4.929 fizeram a quadra e embolsaram R$ 740,23.

Veja também o sorteio da Mais Milionária

03, 06, 08, 36, 49, 50

Trevos: 6 e 1

Dupla Sena sorteia R$ 3 milhões

A Dupla Sena também está com seu prêmio acumulado e deve pagar neste sábado a quem acertar todas as dezenas do primeiro sorteio um prêmio estimado em R$ 3 milhões. O prêmio para quem acertar a segunda faixa é de R$ 75 MIL

Veja os números da Dupla Sena:

1º SORTEIO

04, 14, 15, 18, 40, 49

2º SORTEIO

08, 18, 25, 34, 43, 45