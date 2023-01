Confira o sorteio do concurso 6051 da Quina

O concurso 6051 da Quina pode pagar neste sábado aos apostadores que acertarem as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federam um prêmio de R$ 700 mil.

Confira as dezenas sorteadas neste sábado:

01, 07, 49, 59, 61

LEIA TAMBÉM:

Amparo e Capital

No sorteio de ontem, apostadores da Capital e da cidade de Amparo (SP) dividiram o prêmio da Lotofácil. Cada um deles embolsou R$ 2.157.223,65.

Foram premiados ainda 84 apostas que acertaram a quadra, com R$ 5.335,29 cada e 5.525 que fizeram o terno, com R$ 77,25 cada.

Dupla Sena sorteia R$ 3 milhões

A Dupla Sena também está com seu prêmio acumulado e deve pagar neste sábado a quem acertar todas as dezenas do primeiro sorteio um prêmio estimado em R$ 3 milhões. O prêmio para quem acertar a segunda faixa é de R$ 75 MIL.

Veja os números da Dupla Sena

1º SORTEIO

04, 14, 15, 18, 40, 49

2º SORTEIO

08, 18, 25, 34, 43, 45