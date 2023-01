Buscando um novo trabalho em 2023? Veja 7 dicas para elaborar um currículo eficiente

Um currículo interessante é o principal cartão de visitas para quem procura um novo trabalho. Isso porque é meio dele que os recrutadores têm mais detalhes sobre as habilidades e experiências dos candidatos. Porém, estruturar um currículo eficiente em 2023 ainda pode ser uma árdua tarefa.

“Alguns erros antigos ainda são cometidos e causam eliminações em processos seletivos até hoje. Informações irrelevantes, fontes e layouts muito personalizados e fora do padrão são alguns dos exemplos”, destaca Luciana Calegari, especialista em Recrutamento e Seleção da Vagas.com.

A especialista aponta o que não pode faltar em um bom CV. “É importante que o candidato inclua no currículo as informações essenciais sobre seus objetivos e trajetória profissional. Dados pessoais, formação acadêmica e as experiências anteriores são os itens básicos para que as empresas conheçam o candidato. Escrita e formatação adequadas também fazem total diferença para eficiência na apresentação do candidato”, afirma. “Um erro muito comum é a pessoa só colocar a empresa e o período, mas não descreve ali o que ela fez e as entregas que ela fez, e isso é muito importante”, completa Luciana.

Veja abaixo algumas sete dicas de como estruturar um currículo interessante e eficiente:

1 – Dados pessoais no cabeçalho: Informações como nome completo, endereço, telefone e e-mail devem ser inseridas no início do currículo em formato de cabeçalho. Dessa forma o recrutador identifica e, se for o caso, entra em contato rapidamente com o candidato. Não há necessidade de incluir os números dos documentos pessoais.

2- Objetivo Profissional: É importante detalhar qual objetivo do profissional, ou seja, em qual cargo e área de atuação o participante deseja ingressar na instituição. Invista em informações breves e concisas, por exemplo: “Estagiário de Marketing”

3 – Resumo: Este espaço é destinado para que o profissional resuma sua história. Breves informações sobre a formação acadêmica, habilidades e projetos realizados. Um ou dois parágrafos, evitando o uso de adjetivos.

4 – Experiência Profissional: Oportunidade para detalhar as experiências profissionais vividas ao longo de carreira. Nome da instituição, cargo ocupado, resultados obtidos e tempo de trabalho são alguns itens essenciais deste campo.

5 – Formação Acadêmica: Cursos, graduações, mestrados e outras formações acadêmicas devem ser detalhadas neste tópico. É importante incluir o nome da instituição de ensino, o nível do estudo e as datas de início e término.

6 – Cursos Complementares: Espaço reservado para cursos ligados com a área de atuação pretendida. Estudos antigos ou desatualizados não devem ser incluídos.

7 – Competências e Informações Complementares: Caso o profissional tenha informações ou experiências adicionais pode incluí-las nesta etapa do currículo. Carteira de habilitação, prêmios, palestras e intercâmbios são alguns exemplos.