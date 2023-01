Saiba como são as celas onde estão os presos que participaram dos atos terroristas em Brasília

Golpistas presos por envolvimento nos ataques terroristas que resultaram na depredação do Congresso Nacional, do Palácio da Alvorada e do STF (Supremo Tribunal Federal) no último domingo (8) começaram a ser levados para celas que contam com banheiros e camas de concreto. As informações são do “Estadão”.

Segundo a reportagem, tantos os homens enviados para o CDP (Centro de Detenção Provisória) da Papuda quanto as mulheres encaminhadas para a mesma estrutura da Colmeia receberam um colchão enrolado, um uniforme e um kit de higiene contendo sabonete, creme dental e escova. Para as mulheres, absorventes foram adicionados. Cobertor e travesseiros não foram concedidos, já que são peças que podem ser usadas para atos de violência.

Os presos bolsonaristas estão separados dos demais detentos. Os aparelhos celulares de todos foram recolhidos.

Os golpistas passaram ainda por um processo de triagem médica quando chegaram ao cárcere. Uma força-tarefa foi montada para fazer exames e vacinar os detentos em caso de necessidade, inclusive contra a covid-19.

Todos os presos, ainda de acordo com a reportagem, terão direito a tomar banho de sol uma vez por dia e vão receber quatro alimentações diariamente.

Financiadores

As investigações sobre os ataques terroristas em Brasília revelaram que Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo estão entre os Estados com mais financiadores dos atos antidemocráticos já identificados.

Segundo a “G1″, os dados estão sendo levantados pelo setor de inteligência do Ministério da Justiça e sendo compartilhados com investigadores da PF (Polícia Federal).

A reportagem esclarece que são considerados financiadores pessoas que, entre outras ações, pagaram por transporte, alimentação ou outros itens utilizados pelos terroristas. Empresários e colecionadores de armas estão entre eles, segundo apurou a TV Globo.

Confira os Estados com mais financiadores já identificados:

Paraná;

Mato Grosso do Sul;

São Paulo;

Santa Catarina;

Minas Gerais;

Mato Grosso;

Goiás.

LEIA TAMBÉM: