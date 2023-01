Casa desaba e homem descobre que morava em cima de mina de ouro

As fortes chuvas que caem na região histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, provocaram o desmoronamento de mais uma casa na última terça-feira, mas desta vez a tragédia trouxe à luz um fato histórico.

A casa foi construída em cima da galeria de uma mina de ouro do século 18, explorada no que os historiadores classificaram como Ciclo do Ouro de Minas Gerais. A queda da casa deixou exposta a antiga galeria onde centenas de garimpeiros tentaram a sorte em busca da riqueza.

A casa fica no bairro 13 de maio, na Serra de Ouro Preto e após o desabamento parcial, o restante do imóvel foi comprometido e a família teve que ser retirada do local.

Cratera em casa expõe valas de antiga mina de ouro (Divulgação/PMOP)

Os engenheiros da Defesa Civil ainda não conseguiram analisar a mina, já que o período de chuvas encharcou todo o terreno e não é seguro descer às galerias subterrâneas.

A cidade histórica possui um catálogo de mais de 170 minas exploradas na época e muitas deles se tornaram pontos turísticos, sendo exploradas comercialmente.

Essa não foi a primeira mina revelada pelo acaso na região, Em fevereiro do ano passado uma cratera se abriu em frente a uma casa e revelou uma mina de ouro de 14 metros de comprimento.

Engenheiros disseram que a casa só não caiu porque foi construída sobre uma rocha resistente. A Defesa Civil foi orientada e preencher o buraco com pedras para garantir que o terreno não continue cedendo e ponha em risco outras residências na região.

CICLO DO OURO

Ciclo do Ouro foi uma fase econômica da colonização portuguesa caracterizada pela mineração do metal precioso descoberto em jazidas em Minas Gerais ao longo do século XVIII que atraiu milhares de mineradores de todas as partes do país. Cidades como Ouro Preto, Sabará, Diamantina, São João del Rei e Tiradentes surgiram durante esse período.