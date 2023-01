Veja números da Quina 6049 que tem prêmio acumulado de R$ 3,2 milhões

Apostadores da Quina têm nesta quinta-feira uma boa chance de levar um prêmio acumulado de R$ 3,2 milhões no sorteio do concurso 6049, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina de hoje:

07, 44, 49, 57, 75

Sorteio de quarta-feira

Nenhum sortudo conseguiu por as mãos no dinheiro da quina ontem, mas41 pessoas marcaram quatro dos cinco pontos e levaram para casa R$ 9.411,43. Outras 5.011 acertaram três dezenas e, por isso, vão receber R$ 73,33. Os números de ontem são 01, 02, 18, 50, 63.

Confira os números da Dupla Sena

A Dupla Sena paga nesta quinta-feira um prêmio estimado em R$ 2,6 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio. O prêmio para quem acertar o segundo sorteio é de R$

Veja os números sorteados:

1º Sorteio

08, 12, 13, 25, 37, 45

2º Sorteio

26, 35, 39, 43, 45, 46