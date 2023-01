Quer levar R$ 16 milhões para casa? Confira o sorteio da Mega-Sena

A Mega está acumulada. O apostador que estiver com bastante sorte pode engordar sua conta bancária em até R$ 16.414.347,86, se acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira.

Confira os números sorteados para a Mega-Sena desta quinta-feira:

19, 25, 43, 44, 48, 49

Sorteio de Verão

O sorteio de hoje é o segundo da semana. No primeiro sorteio, na terça-feira, ninguém colocou as mãos no prêmio principal. Neste sorteio, trinta e uma apostas acertaram a quina e 2.575 a quadra. Os apostadores receberam, respectivamente, R$ 61.501,75 e R$ 1.057,72 cada.

Confira os números da Dupla Sena

A Dupla Sena paga nesta quinta-feira um prêmio estimado em R$ 2,6 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio. O prêmio para quem acertar o segundo sorteio é de R$

Veja os números sorteados:

1º Sorteio

08, 12, 13, 25, 37, 45

2º Sorteio

26, 35, 39, 43, 45, 46