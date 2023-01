Políticos italianos querem revogação de cidadania honorária de Bolsonaro após terrorismo no Brasil

Os atos terroristas cometidos por bolsonaristas em Brasília, no Distrito Federal, repercutiram em todo o mundo e ajudaram a manchar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na Itália, parlamentares pressionam a prefeita de Anguillara, Alessandra Buono, para que revogue o título de cidadão honorário concedido a ele. A cidade fica na região de Vêneto, onde nasceu o bisavô do brasileiro. Nos Estados Unidos, onde ele segue em viagem, políticos também pediram que ele seja extraditado.

O título de cidadão honorário foi concedido por Alessandra Buono durante viagem de Bolsonaro à Itália, em 2021. Na ocasião, a honraria foi controversa, mas acabou sendo realizada. Agora, o assunto voltou a ficar em evidência após os atos de vandalismo cometidos por apoiadores do ex-presidente, que não aceitam a derrota dele nas eleições presidenciais brasileiras, e parlamentares italianos querem que a cidadania seja revogada.

Entre as legendas que defendem a medida estão o Partido Democrático, o Movimento Cinco Estrelas, os Verdes e a Refundação Comunista, segundo reportagem do jornal “Corriere del Veneto”.

“Após a tentativa de golpe no Brasil por partidários do ex-presidente, só podemos confirmar o absurdo desse reconhecimento que pedimos para ser revogado com urgência”, declararam os parlamentares regionais Vanessa Camani e Andrea Zanoni, do Partido Democrático.

Elena Ostanel, do partido “Veneto che Vogliamo”, também se manifestou contra a cidadania do ex-presidente brasileiro, após comparar as cenas registradas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, com as da invasão do Capitólio feita por apoiadores de Donald Trump, em 2020.

“A Região não pode ficar parada assistindo: peça ao Município de Anguillara Veneta que retire imediatamente a cidadania honorária”, escreveu a parlamentar em suas redes sociais.

Já a conselheira regional Erika Baldin, do Movimento Cinco Estrelas, pediu a revogação da cidadania honorária de Bolsonaro e ainda propôs ao Conselho Regional de Vêneto que seja realizada uma votação de uma resolução em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Estamos diante de fatos muito graves. O ataque às instituições democráticas por parte dos seguidores de Bolsonaro é um ataque à democracia e não pode ser tolerado de forma alguma. Peço à Região, em primeiro lugar ao Presidente Zaia, que se solidarize com o Presidente Lula e às instituições democráticas votando a favor da minha resolução o mais rápido possível”, declarou Erika.

Por enquanto, Alessandra Buono ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Ataques promovidos por bolsonaristas nos Três Poderes, em Brasília, repercutiram em todo o mundo (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Cidadania italiana

Depois dos atos terroristas em Brasília, boatos de que Bolsonaro deve pedir cidadania à Itália ganharam força. Ainda mais pelo fato de que os filhos dele, Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, já protocolaram pedidos de cidadania na embaixada do país europeu em 2020.

Reagindo ao tema, o deputado italiano Angelo Bonelli pediu durante sessão da Câmara para que o governo do país não conceda cidadania a Bolsonaro.

“Há rumores na imprensa brasileira de que o Jair Bolsonaro, que está atualmente na Flórida, solicitou cidadania italiana. Você sabia que os filhos de Bolsonaro também solicitaram cidadania? Isso seria um grande problema para a república italiana porque, diante dos acontecimentos, não pode haver incerteza de não dar a cidadania italiana à família Bolsonaro, sobre quem tramitam processos judiciais na Justiça brasileira”, afirmou o parlamentar em discurso.

No entanto, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse no último dia 10 que essa informação não precede e avaliou que, mesmo que tal pedido seja feito, é “pouco provável” que o governo italiano conceda o documento.

Pedido de extradição dos EUA

Políticos norte-americanos pediram que Bolsonaro seja extraditado dos Estados Unidos. Ele chegou a Orlando em 31 de dezembro, na véspera de deixar o comando do governo federal, onde permanece até os dias atuais.

O ex-presidente entrou nos Estados Unidos com visto diplomático, uma vez que ainda era presidente naquela data. Ele poderia estar com o visto categoria A1, destinado às viagens oficiais de líderes de Estado, conforme consta no site do Departamento de Estado norte-americano. Esse documento pode dar o direito de que ele permaneça naquele país por até 90 dias em situação legal.

No entanto, até o momento, as autoridades imigratórias ainda não se pronunciaram sobre a real situação do brasileiro, uma vez que agora ele é ex-presidente e o visto A1 não permite a prática de turismo.

Bolsonaro está hospedado em uma casa de veraneio do ex-lutador de MMA José Aldo, um dos seus fiéis apoiadores, onde tem feito passeios pelo condomínio de luxo e até foi visto circulando em um supermercado.

Para os congressistas norte-americanos, o ex-presidente não pode se refugiar nos Estados Unidos, principalmente após os atos terroristas em Brasília, e precisa ser enviado de volta ao Brasil.

Joaquin Castro, deputado democrata pelo Texas, disse que terroristas domésticos e fascistas não podem usar a cartilha de Trump para minar a democracia”. “Bolsonaro não deve se refugiar na Flórida, onde está se escondendo da responsabilidade por seus crimes”, afirmou.

I stand with @LulaOficial and Brazil’s democratically elected government. Domestic terrorists and fascists cannot be allowed to use Trump’s playbook to undermine democracy.



Bolsonaro must not be given refuge in Florida, where he’s been hiding from accountability for his crimes. https://t.co/ywOCTMgRxM — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 8, 2023

Mark Takano, deputado democrata pela Califórnia, também disse que os Estados Unidos e as pessoas democráticas devem apoiar os resultados da eleição brasileira. “A violência antidemocrática no Brasil hoje é um lembrete preocupante dos perigosos movimentos fascistas que crescem em todo o mundo. Jair Bolsonaro não deveria ter permissão para se refugiar nos EUA”, afirmou.

Já Alexandria Ocasio-Cortez, deputada democrata por Nova York, disse que “os EUA devem parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida”. “Quase dois anos depois que o Capitólio dos EUA foi atacado por fascistas, vemos movimentos fascistas no exterior tentando fazer o mesmo no Brasil. Devemos ser solidários com o governo democraticamente eleito de Lula”, escreveu a deputada.

Nearly 2 years to the day the US Capitol was attacked by fascists, we see fascist movements abroad attempt to do the same in Brazil.



We must stand in solidarity with @LulaOficial’s democratically elected government. 🇧🇷



The US must cease granting refuge to Bolsonaro in Florida. https://t.co/rzsZl9jwZY — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 8, 2023

Internação nos EUA

O ex-presidente deixou o hospital AdventHealth Celebration, em Orlando, onde passou por exames, na última terça-feira (10). No dia anterior, ele postou uma foto deitado em um leito, falou sobre as consequências da facada que levou em 2018, em Juiz de Fora (MG), durante campanha eleitoral, e destacou que sofreu uma “nova aderência” no intestino.

“Após facada sofrida em Juiz de Fora-MG, fui submetido a cinco cirurgias. Desde a última, por duas vezes tive aderências que me levaram a outros procedimentos médicos. Grato pelas orações e mensagens de pronto restabelecimento”, escreveu o ex-presidente.

- Após facada sofrida em Juiz de Fora/MG, fui submetido à 5 cirurgias. Desde a última, por por 2x tive aderências que me levaram à outros procedimentos médicos.

- Ontem nova aderência e baixa hospitalar em Orlando/USA.

- Grato pelas orações e mensagens de pronto restabelecimento. pic.twitter.com/u5JwG7UZnc — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 10, 2023

Desde que levou a facada, Bolsonaro já passou por quatro cirurgias. A última vez em que ele esteve internado foi em de março do ano passado, quando foi atendido no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, também após um desconforto abdominal.

