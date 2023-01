“Meu filho estava em cima do lixo”, diz mãe do jovem morto após ter atendimento negado em SP

Andreia da Silva, mãe de Vítor Augusto Marcos de Oliveira, de 25 anos, que morreu enquanto aguardava uma maca para obesos no Hospital Gerais de Taipas, ficou revoltada ao descobrir que o caixão onde estava sendo enterrado seu filho estava forrado com pó de serragens, caixotes de madeiras e jornal velho amassado para nivelar o corpo.

“Eu não tinha descoberto essa fraude. Brincaram de novo com o peso do meu filho. Mais uma vez, gordofobia. Meu filho estava em cima do lixo”, lamentou Andreia da Silva, mãe da vítima.

Andréia também criticou o tamanho da urna funerária em que o filho havia sido colocado. “Tamanho exorbitante, grotesco, feio, horroroso”, disse ela.

Um vídeo que circula pela internet mostra o estado do caixão do jovem e a mãe apelando a um advogado para que tomasse providências.

“Alguém tem que fazer alguma coisa. (...) Eu to tentando ficar calma, mas não dá. O meu filho tava em cima do lixo”, diz ela ao advogado. “Graças a Deus eu te tirei de dentro do lixo. Meu filho ia ser enterrado dentro do lixo”, ela grita.

A pauta sobre gordofobia é urgente, a mãe perde o filho pq dois hospitais negaram atendimento por ele ser gordo, e na hora de enterrar a funerária enche de lixo o caixão?

Antes de chegar ao hospital de Taipas, Vítor teve atendimento negado em outros seis hospitais, que alegaram não ter equipamentos adequados para atender obesos. O jovem pesava 190 quilos.

A Secretaria de Segurança Pública disse que as imagens do caixão estão sendo analisadas e que solicitou exames periciais para esclarecer os fatos.

Já o Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou inquérito para averiguar porque o paciente foi mantido em ambulância até morrer, as circunstâncias do atendimento nas outras unidades de saúde, as unidades de saúde que possuem macas especiais para pessoas acometidas de obesidades e seu número e as providência que foram tomadas após o fato.