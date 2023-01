Ex-ministro de Bolsonaro tinha em casa proposta de decreto para mudar eleição

A Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres uma minuta de decreto que instauraria estado defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A notícia foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo.

A proposta, que não estava assinada pelo ex-presidente, teria como propósito interferir nas eleições de 2022 e dar poder para que Bolsonaro se declarasse vencedor, apesar da medida, segundo os juristas, ser inconstitucional.

Tudo indica que a minuto de decreto, encontrado no armário da casa do ex-ministro, tenha sido redigido depois da vitória de Lula e usaria como argumento a apuração de abuso de poder e uso de medidas ilegais pelo TSE durante o processo eleitoral.

Bolsonaro difundiu em diversas ocasiões declarações sobre a segurança das urnas eletrônicas e acusou o TSE de trabalhar pela eleição do seu adversário, Luis Inácio Lula da Silva. Em nenhum dos dois casos apresentou qualquer prova que corroborasse sua tese.

A Polícia Federal vai investigar agora as circunstâncias da elaboração do documento.

LEIA TAMBÉM: Bolsonaro gastou R$ 581 mil em padarias e R$ 408 mil em peixarias no cartão corporativo; veja repercussão

Anderson Torres teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes (STF) no começo da semana e a polícia cumpria mandado de prisão quando encontrou o documento.

Torres foi ministro da Justiça até o fim do mandato do presidente Bolsonaro e atualmente era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele foi responsabilizado e afastado do cargo depois dos golpistas atacarem o prédio dos Três Poderes, em Brasília, assim como o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Também foi afastado do cargo o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. Todos são suspeitos de serem conivente com o ataque.