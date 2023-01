Delegada detalha como agia o professor suspeito de ter abusado sexualmente de 14 alunos em MS

O professor de inglês da rede municipal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, preso na última quarta-feira (10) suspeito de abusar sexualmente de 14 alunos, aproveitava o momento da entrega de trabalhos para cometer os crimes. A informação foi publicada pelo “UOL”.

De acordo com a delegada Anne Karine Trevisan, todos os alunos confirmaram que os casos aconteciam durante as aulas “Ele chamava as crianças até a sua mesa, pedia para que elas assentassem no seu colo enquanto corrigia as atividades e, neste momento, o professor passava a mão nelas”, informou a delegada em vídeo encaminhado ao site de notícias.

Além das crianças, foram ouvidos outros professores, coordenadores e diretores. A delegada disse que os demais funcionários da escola afirmaram não ter visto os abusos sexuais, mas narraram “gestos muito carinhosos” do docente com os alunos.

O professor foi indiciado e interrogado pelo crime de estupro de vulnerável, com aumento de pena por ser autoridade. Ele nega as acusações.

Investigação

Ainda segundo o “UOL”, com informações da Polícia Civil, o professor era investigado em vários inquéritos policiais da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) pelos crimes de estupro de vulnerável contra crianças. Ele foi detido em casa.

As vítimas eram estudantes das turmas da pré-escola até o quinto ano, com idades entre 4 e 11 anos, a maioria do sexo masculino.

Todas as crianças foram ouvidas em depoimento especial à corporação e confirmaram os abusos.

No interrogatório, o professor disse que “tinha o hábito de beijar e abraçar seus alunos apenas como um gesto de carinho”.

LEIA TAMBÉM: