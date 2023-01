De onde são os financiadores dos atos terroristas em Brasília já identificados? Veja o que apontam as investigações

As investigações sobre os ataques terroristas que resultaram na depredação do Congresso Nacional, do Palácio da Alvorada e do STF (Supremo Tribunal Federal) revelam, até agora, que Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo estão entre os Estados com mais financiadores dos atos antidemocráticos já identificados.

Segundo a “G1″, os dados estão sendo levantados pelo setor de inteligência do Ministério da Justiça e sendo compartilhados com investigadores da PF (Polícia Federal).

A reportagem esclarece que são considerados financiadores pessoas que, entre outras ações, pagaram por transporte, alimentação ou outros itens utilizados pelos terroristas. Empresários e colecionadores de armas estão entre eles, segundo apurou a TV Globo.

Confira os Estados com mais financiadores já identificados:

Paraná;

Mato Grosso do Sul;

São Paulo;

Santa Catarina;

Minas Gerais;

Mato Grosso;

Goiás.

Os investigadores também estão se baseando nas mais de 60 mil denúncias recebidas pelo Ministério da Justiça para identificar os financiadores dos atos terroristas. Quem tiver informações pode enviá-las para o e-mail denuncia@mj.gov.br.

Participantes e organizadores

A lista de bolsonaristas que participaram dos atos terroristas em Brasília fica cada vez maior. Entre os identificados está o cantor gospel Salomão Vieira, que chegou a fazer uma transmissão ao vivo mostrando os golpistas, além dos candidatos a deputado estadual por São Paulo Daniel Miller Xerife (PP) e Mari Bizari (União Brasil).

Na terça-feira (10), a Polícia Federal prendeu Ana Priscila Azevedo, apontada como uma das organizadoras dos atos. Ela foi filmada durante as manifestações golpistas de domingo e, nas redes sociais, incitou bolsonaristas para uma “tomada de poder”. A mulher foi detida por ordem do STF, em Luziânia, no entorno do DF (Distrito Federal), e levada à capital federal.

Além dela, uma lista com 277 nome de pessoas que foram presas acusadas pelos ataques na Praça dos Três Poderes foi divulgada pelo governo do Distrito Federal. Veja os nomes aqui.

Além dos presos, outros responsáveis pelos ataques já foram identificados, entre eles um ex-BBB, uma ex-primeira dama, um vereador e um parente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

