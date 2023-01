Ciclofaixas de lazer voltam neste domingo em São Paulo

As ciclofaixas de lazer na cidade de São Paulo voltarão a ser ativadas neste domingo (15), informou a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Esta será a primeira ativação de 2023, já que as ciclofaixas foram suspensas no dia 1º, em razão do Réveillon, e no último domingo (8), por conta da segunda fase do vestibular da Fuvest.

As ciclofaixas de lazer foram ativadas pela primeira vez em 2009 e, atualmente, a CET realiza a ativação dos 114 km do percurso, aos domingos e feriados, das 7h às 16h.

A prefeitura informou ainda que agentes da CET estarão nos principais cruzamentos e percorrerão os trechos para verificar as condições e segurança da estrutura.

Vale lembrar que as ciclofaixas são segregadas do tráfego por elementos de canalização temporários, como cones, cavaletes e super cones.

Rodízio já voltou

Suspenso em função das festas natalinas e das férias escolares, o rodízio municipal de veículos já voltou a funcionar normalmente na última segunda-feira (9) na cidade de São Paulo.

A Operação Horário de Pico (rodízio municipal de veículos) restringe a circulação de veículos no Anel Viário da Cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

Durante o rodízio ficam impedidos de circular no Centro Expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Veja abaixo a divisão pelas placas dos veículos:

1 e 2 – não rodam na segunda-feira

3 e 4 – não rodam na terça-feira

5 e 6 – não rodam na quarta-feira

7 e 8 – não rodam na quinta-feira

9 e 0 - não rodam na sexta-feira

