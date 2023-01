Bolsonaro gastou R$ 581 mil em padarias e R$ 408 mil em peixarias no cartão corporativo; veja repercussão

Gastos do governo Jair Bolsonaro no cartão corporativos foram divulgados e o assunto gera repercussão (Eraldo Peres/AP)

O governo federal divulgou os valores pagos com cartões corporativos da Presidência da República durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao longo dos quatro anos, foram gastos R$ 27,6 milhões. Mas alguns deles chamam a atenção, como R$ 581 mil em padarias, R$ 408 mil em peixarias e R$ 9 mil em sorvetes. Em hospedagens em hotéis de luxo, foram R$ 13,7 milhões (veja mais detalhes abaixo).

Os dados foram publicados na quarta-feira (11) no site da Secretaria-Geral da Presidência depois de uma solicitação feita pela agência Fiquem Sabendo, em 18 de dezembro, que é especializada em pedidos pela Lei de Acesso à Informação (LAI). No mesmo link, também é possível consultar dados dos gastos do cartão corporativo de todos os presidentes da República desde 2003, início do primeiro mandato de Lula.

🚨Liberamos o acesso aos gastos do cartão corporativo de Bolsonaro! O pedido foi registrado em 18/12 e a resposta chegou ontem. Agora, tanto os gastos de Bolsonaro quanto de outros ex-presidentes estarão disponíveis no site do governo federal! Confira: https://t.co/KhkkcGcSym pic.twitter.com/6FfGyyvEh1 — Fiquem Sabendo (@_fiquemsabendo) January 12, 2023

O governo Bolsonaro não tinha divulgado as informações quando ainda estava na ativa, pois citava um trecho da própria LAI para argumentar que os valores seriam mantidos em sigilo até o fim do mandato.

Do total gasto por Bolsonaro, estão inclusos os gastos com cartões pessoais do ex-presidente, além de outros usados por ajudantes de ordens e funcionários da presidência.

Gastos nos últimos quatro anos:

2019 - R$ 5.382.478,10

2020 - R$ 7.314.318,09

2021 - R$ 9.927.562,29

2022 - R$ 4.997.298,75

Total do mandato: R$ 27.621.657,23

Destaques dos gastos:

Hotéis e hospedagens: R$ 13,7 milhões, sendo R$ 1,46 milhão em um único hotel de luxo no Guarujá (SP)

Peixarias: R$ 408 mil

Padarias: R$ 581 mil

Sorveterias: R$ 8,6 mil

Lanches do McDonalds: R$ 3 mil

Repercussão na web

Logo após a divulgação dos valores gastos com o cartão corporativo, o assunto repercutiu nas redes sociais, ficando até entre os ‘trending topics’ do Twitter. Os gastos do ex-presidente com leite condensado foram relembrados na manhã desta quinta-feira (12) por políticos, como o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

HAJA LEITE CONDENSADO! Com a quebra do sigilo, descobrimos que Bolsonaro gastou R$ 1,46 milhão em um ÚNICO hotel e R$ 362 mil em uma mesma padaria com o cartão corporativo. Dava pra pagar estadia por 8 ANOS em diárias! O "homem simples" era o maior vagabundo mamateiro do país! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 12, 2023

O deputado federal André Janones (Avante) também criticou os gastos do governo Bolsonaro. “Em hotéis de luxo ele gastou R$ 13,7 milhões, quase 2mi em um único hotel no Guarujá, onde tirava férias quando deveria trabalhar”, escreveu ele no Twitter.

AGORA: Entre 2019 e 2022, Bolsonaro gastou 27,6 milhões no cartão corporativo. Foram R$ 10,2 milhões com alimentação, cosméticos e outras bobagens. Em hotéis de luxo ele gastou R$ 13,7 milhões, quase 2mi em um único hotel no Guarujá, onde tirava férias quando deveria trabalhar. — André Janones (@AndreJanonesAdv) January 12, 2023

Em um país onde metade da população vive em insegurança alimentar, o ex presidente Jair Bolsonaro se sentia a vontade em gastar milhões no cartão corporativo com hotéis de luxo e doces na padaria 👍 — André Janones (@AndreJanonesAdv) January 12, 2023

O senador Randolfe Rodrigues (Rede Sustentabilidade) também criticou a planilha de gastos. “Alguém entende essa dieta? Bolsonaro gastou R$ 8.600 em sorveterias e R$ 408 mil em peixarias. Só pode mesmo ser a dieta da MAMATA. Acabou o sigilo, Jair! São R$ 27 milhões em cartão corporativo”, escreveu ele no Twitter.

Alguém entende essa dieta? Bolsonaro gastou R$ 8.600 em sorveterias e R$ 408 mil em peixarias. Só pode mesmo ser a dieta da MAMATA. Acabou o sigilo, Jair! São R$ 27 milhões em cartão corporativo 🌚 — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 12, 2023

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) também falou sobre os gastos com alimentação do ex-presidente e sua equipe. “Esse pequeno restaurante fica em Boa Vista, Roraima. Bolsonaro gastou aí R$109 mil do cartão corporativo num único dia. A quentinha oferecida custa R$20. Pra conta fechar, teriam que fazer 5450 quentinhas no dia. 227 por hora, por 24h ininterruptas. No mínimo estranho, não acham?”, questionou ela.

Esse pequeno restaurante fica em Boa Vista, Roraima. Bolsonaro gastou aí R$109 mil do cartão corporativo num único dia. A quentinha oferecida custa R$20. Pra conta fechar, teriam que fazer 5450 quentinhas no dia. 227 por hora, por 24h ininterruptas. No mínimo estranho, não acham? pic.twitter.com/OnGLyPCWOr — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) January 12, 2023

A simplicidade de um homem que anda de chinelo, usa caneta bic, come pão com leite condensado… e gasta R$ 27,6 milhões no cartão corporativo com hotéis e restaurantes de luxo 🤡 bandido! pic.twitter.com/RDQIKJWWul — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) January 12, 2023

Veja mais postagens sobre o assunto:

TRINTA E TRÊS MIL REAIS do CARTÃO CORPORATIVO protegido por SIGILO gastos em UMA PADARIA na VÉSPERA de uma MOTOCIATA “ESPONTÂNEA”.



Dinheiro público queimado em campanha antecipada.



Quem ainda defende Bolsonaro não pode mais ser rotulado de ingênuo. Ou é burro, ou é cúmplice. https://t.co/6h6l8xv76w — Antonio Tabet (@antoniotabet) January 12, 2023

Ex-presidente Jair Bolsonaro gastou R$ 109 mil no cartão corporativo em um único dia em um pequeno restaurante em Boa Vista, capital de Roraima. A refeição individual no local custa R$ 20. Para gastar o valor total, Bolsonaro teria que ter comprado 5 mil marmitas. pic.twitter.com/biwnTLdjD1 — Renato Souza (@reporterenato) January 12, 2023

Sabe o que me pega MUITO nessas despesas de Jair Bolsonaro com o Cartão Corporativo?

OS NUMEROS REDONDOS

Todos esses 9 MIL REAIS, a cada dia, na MESMA lanchonete.

Em São Paulo. pic.twitter.com/gXGMwEBAOK — Rosana Hermann  (@rosana) January 12, 2023

Cartão Corporativo do mamador honestão da república. pic.twitter.com/6odxKoyFY0 — Gilmar (@CartDasCavernas) January 12, 2023

LEIA TAMBÉM: