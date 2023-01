Veja o resultado do sorteio da Quina desta quarta-feira

A Quina continua com seu prêmio acumulado. Quem tiver a sorte de acertar as cinco dezenas vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 2,3 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números do sorteio da Quina desta quarta-feira:,

01, 02, 18, 50, 63

Sorteio de terça

Nenhum apostador levou o prêmio principal, mas 44 pessoas acertaram a quadra (quatro dezenas) e vão levar para casa R$ 7.438,34. outras 4.694 marcaram o terno (três números) e vão receber R$ 66,40. Os números sorteados ontem foram 16, 17, 24, 44, 65.

Prêmio da Super Sete para sorteio de hoje é de R$ 200 mil

Apostadores acostumados a jogar na Super Sete podem levar para casa hoje um prêmio de F$ 200 mil, caso acertem os sete números na ordem sorteada pela Caixa.

Veja os números da Super Sete:

7, 2, 4, 4, 7, 4, 3