Mulher apontada como organizadora de atos terroristas em Brasília é presa; saiba quem é ela

A PF (Polícia Federal) prendeu na última terça-feira (10) Ana Priscila Azevedo, filmada participando dos ator terroristas que resultaram na depredação do Congresso Nacional, do Palácio da Alvorada e do STF (Supremo Tribunal Federa).

Ana Priscila foi detida por ordem do STF (Supremo Tribunal Federal), em Luziânia, no Entorno do DF (Distrito Federal), e levada capital. As informações são do “G1″.

Ela é apontada pela investigação como uma das organizadoras dos atos em Brasília. Nas redes sociais, ela sugeriu ações violentas e incitou bolsonaristas para uma “tomada de poder”.

Convocações

Em um grupo de Telegram, criado em dezembro, Ana Priscila convocava os quase 30 mil membros a irem para Brasília.

Um vídeo compartilhado por ela mostra golpistas carregando um ônibus com garrafas de água. Outro mostra o ônibus que foi carregado com mantimentos e diz que em 6 de janeiro um grupo deixou Sorocaba para ir à Brasília.

Também há vídeos indicando ônibus saindo de Jundiaí e Mogi das Cruzes, em São Paulo, Londrina e Umuarama, no Paraná, Tangará da Serra, no Mato Grosso.

Mais presos

Uma lista com 277 nome de pessoas que foram presas acusadas pelos ataques realizados na Praça dos Três Poderes foi divulgada ontem (10) pelo governo do Distrito Federal.

Na ocasião dos atos antidemocráticos, os golpistas deixaram um verdadeiro rastro de destruição. Levantamento feito pelo “G1″ com base em imagens que circularam nas redes sociais revela que os seguintes itens foram alvos dos terroristas:

a tela “As Mulatas”, do pintor Di Cavalcanti, que fica no terceiro andar do Planalto;

diversos outros quadros ainda não identificados;

brasão da República que fica no plenário do STF;

cadeiras dos ministros do STF;

porta do armário das togas do ministro do STF Alexandre de Moares;

objetos e móveis da sala da primeira-dama, Janja da Silva;

vitral da artista plástica Marianne Peretti no Congresso Nacional;

vitrines do Congresso e do Planalto que exibiam objetos históricos;

vidraças do STF (foram pichadas);

janelas do Congresso, do STF e do Planalto;

mesas e armários dos prédios;

diversos eletrônicos, como televisões, computadores e impressoras;

galeria de fotos dos presidentes da República que fica no Planalto.

