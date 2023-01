Menino de 11 anos morre após ser esfaqueado por outro menor durante briga na Grande São Paulo

O menino Caio Lucas, de 11 anos, morreu após ser esfaqueado por outro menor, de 10, durante uma briga em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, o autor afirmou à polícia que pegou a faca para se defender e não tinha noção das consequências. O caso foi registrado como morte suspeita/acidental por falta de uma tipificação adequada.

O caso aconteceu na segunda-feira (9). Os parentes de Caio contaram que ele e outros garotos brincavam em cima de uma laje. Foi quando houve a confusão e o outro menor de 10 anos pegou a faca e atingiu a vítima, que chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Francisco da Rocha, mas não resistiu aos ferimentos.

O autor foi ouvido pela polícia e disse, ao lado da mãe e do Conselho Tutelar, que brincava com a vítima, quando outros meninos apareceram e o agrediram. Com medo, ele correu para casa e fechou a porta. Porém, o grupo começou a bater na porta com força, momento em que ele pegou a faca com o intuito de se defender. Foi aí que Caio Lucas acabou esfaqueado.

O boletim de ocorrência destaca, ainda, que o autor disse que “não tinha intenção de matar e que não tinha noção das consequências”. A faca foi recolhida e levada para a perícia.

Em nota, a Prefeitura de Franco da Rocha informou que tanto a família de Caio Lucas quanto do menor que o feriu “foram assistidas pelo Conselho Tutelar e encaminhadas ao programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte (PPCAM), em virtude do alto risco de sofrerem represálias.”

“O Conselho tutelar e as equipes de atendimento social e de saúde da prefeitura seguirão acompanhando ambas as famílias com o suporte que se fizer necessário”, concluiu a administração municipal.

