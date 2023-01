IPVA 2023: pagamento à vista ou da primeira parcela deve ser feito hoje; veja o calendário

Os proprietários de carros com placas final 1 começam a pagar nesta quarta-feira (11) o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2023, em São Paulo. Há opção de parcelamento em até cinco vezes ou quitação à vista, sendo que neste caso será aplicado um desconto de 3% sobre a taxa (veja as condições de pagamento abaixo).

Em média, o tributo ficou 10,77% mais caro, segundo a pesquisa anual feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Calendário de pagamento do IPVA 2023 em SP (Reprodução/Governo de SP)

A frota total no estado de São Paulo é de aproximadamente 27 milhões de veículos. Desses, 17,9 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA e 8,5 milhões estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação.

Cerca de 920 mil veículos são considerados isentos, imunes ou dispensados do pagamento, como taxistas, pessoas com deficiência, igrejas, entidades sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus/micro-ônibus urbanos. A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) estima que a arrecadação com o imposto atinja R$ 23,4 bilhões em 2023.

Opções de pagamento

À vista

Cota única em janeiro com desconto de 3%;

Cota única em fevereiro, sem desconto;

Parcelamento, sem desconto, cota mínima de R$ 68,52

Em 3 vezes, de janeiro a março (entre R$ 205,56 e R$ 274,07);

Em 4 vezes, de janeiro a abril (entre R$ 274,08 e R$ 342,5);

Em 5 vezes, de janeiro a maio (acima de R$ 342,60).

Prazos para caminhões:

Pagamento integral em janeiro tem desconto de 3%;

Parcelamento em três, quatro ou cinco vezes, sem desconto, os vencimentos são em 20 de março, 20 de abril, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro.

Como pagar?

Para pagar o IPVA, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavam, e pagar a guia no guichê de caixa, nos terminais de autoatendimento, pela internet, via débito agendado ou por meio de outros canais oferecidos pelo banco.

Também é possível fazer o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Sefaz.

Os proprietários que desejam antecipar o licenciamento anual deverão quitar todos os débitos, entre eles o IPVA, a taxa de licenciamento e multas de trânsito.

Tabela Fipe

Neste ano, em média, o imposto ficou 10,77% mais caro, segundo pesquisa da Fipe. O valor do IPVA varia de acordo com levantamento da Fipe, baseado nos valores de mercado apurados em setembro/outubro de 2022, em comparação com igual período do ano passado.

Apesar do aumento, as alíquotas para veículos particulares novos e usados permanecem as mesmas de anos anteriores: 4% para carros de passeio; 2% para motocicletas e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado; além de 1,5% para caminhões e 1% para os veículos de locadoras. Para consultar o valor venal do veículo, clique aqui.