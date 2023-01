Idoso vai cobrar dívida de trabalho e tem a mão decepada por fazendeiro no Paraná

Rio Branco do Sul (Reprodução)

Um desentendimento por causa da cobrança de uma dívida de R$ 300 acabou em cenas de violência e um idoso de 60 anos teve a mão decepada pelo fazendeiro, em Rio Branco do Sul, no Paraná.

O idoso havia feito um trabalho de corte de vegetação na chácara do suspeito e não havia recebido. Ele trabalhava na fazenda do agressor e como não recebeu o pagamento, furtou uma galinha, gerando uma discussão acalorada entre os dois.

O fazendeiro o chamou novamente, prometendo pagar-lhe o devido, e até ofereceu-lhe algo para beber, mas assim que ele começou a tomar um gole de cachaça foi atacado pelo agressor a golpes de facão com toda ferocidade. O primeiro golpe lhe decepou a mão e o segundo fez um corte profundo em seu braço, enquanto ele tentava fugir do local do jeito que fosse possível.

O incidente ocorreu na véspera do Ano Novo, mas só veio à tona agora porque o idoso não procurou a polícia e tentou curar-se em casa, com curativos e remédios caseiros. Moradores da região rural onde vive o idoso notaram a seriedade de seus ferimentos e acionaram a Defesa Civil municipal, que conduziu a vítima para o hospital local.

Além de levá-lo ao hospital, os agentes acionaram a assistência social do município ao verificar que o homem passava por sérias dificuldades, sem poder trabalhar e sem ter o que comer. Suas feridas também não apresentavam sinais de melhora e estavam começando a infeccionar, necessitando de tratamento médico de urgência.

Ele também foi levado à delegacia, onde prestou depoimento e registrou um boletim de ocorrência. O fazendeiro foi identificado e responderá por tentativa de homicídio qualificado, cuja pena é reclusão de 4 a 8 anos.